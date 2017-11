Zidane e Valverde respondem a boatos sobre Neymar e Griezmann

Madri 17/11/2017 | 17h22

Quando não há jogos de Real Madrid e Barcelona, a imprensa espanhola tende a especular sobre transferências de jogadores. Com isso, Zinedine Zidane e Ernesto Valverde passaram a sexta-feira respondendo perguntas sobre os rumores envolvendo Neymar e Antoine Griezmann que surgiram na data Fifa.

Por causa da falta de jogos de clubes devido às disputas internacionais, os jornais esportivos da Espanha multiplicaram as matérias sobre as possíveis chegada de Neymar ao Real Madrid e saída de Griezmann ao Barcelona.

Com o Campeonato Espanhol sendo retomado neste fim de semana, sobrou para Zidane e Valverde responderem -e principalmente negarem- a todas as especulações.

O Real Madrid já tem a disposição "os melhores" jogadores e não está pensando em Neymar, desmentiu Zidane.

"Eu estou com meus jogadores e penso só nisso. Neymar é muito bom, sim, mas eu tenho os melhores aqui", declarou o técnico francês.

"No futuro, veremos. Estamos aqui com nossos jogadores e pensamos nisso. Não vou falar de um jogador que não está na minha equipe. Falo isso com todo o respeito do mundo, porque respeito muito esse jogador, que é muito bom", completou.

- Griezmann no Barça? "Veremos" -

Sergio Ramos, capitão do Real, foi responsável por fortalecer o boato sobre Neymar, afirmando à rádio de Madri que a equipe estava de portas abertas para o craque brasileiro, que custou 222 milhões de euros ao PSG.

O jornal Marca também falou da transferência, mas afirmou que o Real a "considera como uma impossibilidade" e calculou o custo da operação em 500 milhões de euros entre pagamento de multa rescisória, salários e luvas.

Em Barcelona, os boatos giraram em torno do nome de Griezmann, que prolongou o contrato com o Atlético de Madrid no meio deste ano, mas que possui uma cláusula no contrato que o libera do vínculo mediante pagamento de 100 milhões de euros a partir de julho do ano que vem, um valor que cabe no bolso do Barça. O jornal Mundo Deportivo chegou a citar um "acordo de princípio" oral entre os dois lados.

"É claro que é um grande jogador. Quando falamos de um jogador possível para o Barça, falamos dos grandes jogadores", declarou Valverde. "Mas fico com o que tenho. E no futuro, veremos".

O técnico do Barcelona alfinetou a imprensa, afirmando que esse tipo de boato costuma surgir quando não há jogos, durante a data Fifa ou na pré-temporada.

"A partir do momento em que os jogos voltam, há menos lugar para falar de nome de jogadores que poderiam chegar e partir", analisou Valverde. "Mas é claro que não vou transmitir na TV e na rádio todos os interesses e movimentos possíveis do clube. Às vezes a imprensa acerta, às vezes não. Isso tudo é produto desses 15 dias (sem jogos)", ironizou.

* AFP