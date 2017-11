Zidane acha vídeo-arbitragem inevitável, após gol fantasma de Messi

Madri 27/11/2017 | 14h37

O francês Zinedine Zidane avaliou nesta segunda-feira que a vídeo-arbitragem é inevitável, mas que ainda pode restar certa espontaneidade no futebol, depois do gol não assinalado ao Barcelona que levantou polêmica no Campeonato Espanhol.

"Certamente, ganharemos por um lado e perderemos um pouco pelo outro. Ao mesmo tempo é inevitável", declarou Zidane na coletiva de imprensa que antecede a partida de volta do Real Madrid na Copa do Rei, contra o Fuenlabrada.

"Ao final, vamos no caminho disso e teremos menos polêmicas, porque esse é o objetivo. O único objetivo é esse: menos polêmica. Mas, por outro lado, vai tirar a espontaneidade do que nós gostamos", acrescentou.

As declarações do técnico merengue chegam após a polêmica iniciada em gol de Lionel Messi que não foi validado pela arbitragem. O argentino chutou, o goleiro brasileiro Neto falhou e tirou a bola depois de atravessar a linha. O trio de arbitragem não viu o lance na partida entre Barcelona e Valencia, no domingo.

O "gol fantasma" reabriu o debate sobre a tecnologia na arbitragem. Diferentemente de outras grandes ligas europeias, o Campeonato Espanhol não utiliza o recurso e deve introduzir a vídeo-arbitragem (VAR) na próxima temporada.

"Está previsto. É a tecnologia que muda, isto vai ser um sistema para melhorar o futebol", lembrou Zidane.

* AFP