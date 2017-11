Willy Sagnol é demitido do Bayern de Munique

Berlim 02/11/2017 | 18h22

Ex-auxiliar técnico do Bayern de Munique, o francês Willy Sagnol foi demitido do clube apenas um mês depois da saída do técnico Carlo Ancelotti, anunciou nesta quinta-feira do diretor esportivo da equipe ao jornal Bild.

O atual treinador dos bávaros, Jupp Heynckes, "queria seus homens de confiança ao seu lado, queria automatismos bem estabelecidos", declarou Hasan Salihamdzic.

Willy Sagnol, que antes da temporada recebeu a missão de ser o braço direito de Ancelotti dentro do vestiário, assumiu a equipe como interino logo após a demissão do italiano.

A experiência como tapão foi curta e durou apenas um jogo, empatado em 2 a 2 com o Herta Berlim. Depois, os dirigentes do Bayern decidiram tirar Jupp Heynckes de sua aposentadoria, iniciada em 2013 após as conquistas da Liga dos Campeões, Copa da Alemãnha e Bundesliga na mesma temporada.

* AFP