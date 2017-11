Willian marca dois e Chelsea avança às oitavas de final da Champions

Baku 22/11/2017 | 17h17

Com dois gols do brasileiro Willian, o Chelsea venceu o Qarabag por 4 a 0, nesta quarta-feira, e se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto o Benfica foi eliminado das competições europeias ao perder por 2 a 0 para o CSKA.

- Grupo A

O CSKA se manteve vivo na briga por uma das vagas do grupo A para as oitavas de final da Champions, depois de vencer o Benfica por 2 a 0. O lateral Georgiy Schennikov abriu o placar, aos 13 minutos do primeiro tempo, enquanto o brasileiro Jardel tocou para as próprias redes aos 11 da segunda etapa, definindo o placar.

O resultado dos lusos é decepcionante, já que a equipe era uma das cabeças de chave no início do torneio. O time não somou nenhum ponto, enquanto os russos chegaram aos 9 pontos, a três do líder.

No outro jogo da chave, o primeiro colocado Manchester United precisa apenas de um empate contra o Basel para garantir a primeira posição da chave. Já os suíços buscam vitória em casa para empatar com o CSKA na briga pela segunda vaga do grupo.

- Grupo C

Os Blues dependiam apenas de si para confirmarem a classificação para o mata-mata. O atual campeão inglês ainda foi facilitado com a expulsão de Rashad Sadygov ao cometer pênalti, convertido pelo belga Eden Hazard aos 21 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar.

Willian ampliou, aos 36 do primeiro, e fechou a goleada aos 40 minutos do segundo tempo. Entre os dois gols do brasileiro, o espanhol Cesc Fábregas converteu pênalti aos 28 da segunda etapa.

O resultado deixa o Chelsea com 10 pontos na liderança provisória, a espera do resultado do duelo entre a Roma (2ª, 9) e o Atlético de Madri (3º, 3). Os espanhóis estão obrigados a vencer para manterem vivas as chances de classificação para as oitavas de final.

* AFP