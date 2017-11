Willian leva Chelsea às oitavas; Barça garante vaga sem brilho

Baku 22/11/2017 | 20h32

Barcelona e Chelsea confirmaram suas vagas nas oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, graças ao empate sem gols com a Juventus e à vitória por 4 a 0 sobre o Qarabag, respectivamente, pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental.

- Grupo A: United frustra

O CSKA se manteve vivo na briga por uma das vagas do grupo A para as oitavas de final da Champions, depois de vencer o Benfica por 2 a 0. O resultado dos lusos é decepcionante, já que a equipe era uma das cabeças de chave no início do torneio.

O time não somou nenhum ponto, enquanto os russos chegaram aos 9 pontos, a três do líder Manchester United. Mas o gigante inglês foi surpreendido pelo Basel e perdeu por 1 a 0 na visita à Suíça. O gol da vitória dos anfitriões veio aos 44 minutos do segundo tempo, com Michael Lang.

O Basel empatou com o CSKA e deixou a briga pelas duas vagas ainda abertas. Na próxima rodada, os Diabos Vermelhos recebem os russos, enquanto os suíços visitam o Benfica.

Quarta-feira:

Basel (SUI) - Manchester United (ING) 1 - 0

CSKA Moscou (RUS) - Benfica (POR) 2 - 0

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Manchester United 12 5 4 0 1 10 2 8

2. Basel 9 5 3 0 2 9 5 4

3. CSKA Moscou 9 5 3 0 2 7 8 -1

4. Benfica 0 5 0 0 5 1 12 -11

- Grupo B: PSG brilha

Com show de Neymar e gols de Cavani e Mbappé, o Paris Saint-Germain atropelou o Celtic de virada por 7 a 1 e praticamente garantiu a primeira posição do grupo B na quinta rodada da Liga dos Campeões.

Os parisienses passearam e quebraram o recorde de gols marcados na fase de grupos da competição. Foram 24 gols marcados e apenas um sofrido, número que ainda pode aumentar na última rodada contra o Bayern de Munique.

O resultado deixou o time francês praticamente inalcançável na primeira colocação do grupo B, com 15 pontos e 100% de aproveitamento em cinco jogos. Já classificado, o Bayern de Munique venceu o Anderlecht por 2 a 1 com gols do polonês Robert Lewandowski e do francês Corentin Tolisso.

Para buscar a primeira posição, os bávaros precisam vencer por mais de quatro gols de diferença na Allianz Arena para vingar a derrota sofrida por 3 a 0, no jogo de ida no Parque dos Príncipes, e superar o critério do confronto direto. Anderlecht e Celtic se enfrentam em Glasgow em partida sem nada em jogo.

Quarta-feira:

Paris SG (FRA) - Celtic (SCO) 7 - 1

Anderlecht (BEL) - Bayern de Munique (ALE) 1 - 2

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 15 5 5 0 0 24 1 23

2. Bayern de Munique 12 5 4 0 1 10 5 5

3. Celtic 3 5 1 0 4 5 17 -12

4. Anderlecht 0 5 0 0 5 1 17 -16

- Grupo C: Chelsea confirma vaga

Com dois gols do brasileiro Willian, o Chelsea venceu o Qarabag por 4 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Os Blues dependiam apenas de si para confirmarem a classificação para o mata-mata. O atual campeão inglês ainda foi facilitado com a expulsão de Rashad Sadygov ao cometer pênalti aos 21 minutos do primeiro tempo.

O resultado deixa o Chelsea com 10 pontos na liderança, já que o Atlético de Madri (3º, 6 pontos) venceu a Roma (2º, 8) por 2 a 0 e se manteve vivo na briga por uma vaga. Os franceses Antoine Griezmann Kevin Gameiro fizeram os gols da vitória.

Para conseguir a classificação, os Colchoneros precisam vencer o Chelsea fora de casa e torcer para que a Roma não vença o Qarabag jogando na capital italiana.

Quarta-feira:

Qarabag (AZE) - Chelsea (ING) 0 - 4

Atletico Madri (ESP) - AS Rome (ITA) 2 - 0

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Chelsea 10 5 3 1 1 15 7 8

2. AS Rome 8 5 2 2 1 8 6 2

3. Atletico Madri 6 5 1 3 1 4 3 1

4. Qarabag 2 5 0 2 3 2 13 -11

- Grupo D: Barcelona sem forçar

O Barcelona visitou a Juventus, nesta quarta-feira, e voltou da Itália com um empate sem gols que garantiu a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões como primeiro colocado do grupo B.

Os catalães chegaram a 11 pontos e não podem mais ser alcançados na liderança da chave. Ambos os times pareciam se contentar com o empate em partida que Lionel Messi não entrou como titular.

No outro jogo do grupo, o Sporting venceu o Olympiacos por 3 a 1 e entrou na briga pela segunda vaga da chave. Os lusos chegaram a 7 pontos e estão a um da Juve.

Na próxima rodada, o líder Barcelona recebe o esperançoso Sporting (3º), que busca uma vitória que possa garantir a classificação. Mas para isso também precisa contar com um tropeço da Juventus (2º) na visita ao Olympiacos (4º).

Quarta-feira:

Juventus (ITA) - FC Barcelona (ESP) 0 - 0

Sporting Portugal (POR) - Olympiacos (GRE) 3 - 1

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. FC Barcelona 11 5 3 2 0 7 1 6

2. Juventus 8 5 2 2 1 5 5 0

3. Sporting Portugal 7 5 2 1 2 8 7 1

4. Olympiacos 1 5 0 1 4 4 11 -7

