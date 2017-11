West Ham perde para Watford de Richarlison e segue na zona de rebaixamento

Londres 19/11/2017 | 16h37

O Watford (8º) derrotou neste domingo por 2 a 0 o West Ham, um resultado que impediu os Hammers de sair da zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação do Campeonato Inglês, após 12 rodadas.

Com gols de Will Hugues (11 minutos) e do brasileiro Richarlison (64), o Watford, que acabou com sequência de três derrotas consecutivas, se mantém na briga por uma vaga nas próximas competições europeias, aparecendo no 8º lugar com 18 pontos.

Já o West Ham segue afundado na crise e sem vencer na Premier League desde 30 de setembro, acumulando três derrotas e dois empates nas últimas cinco rodadas.

A estreia como técnico do West Ham não podia ser mais tride para David Moyes. O ex-treinador do Manchester United e da Real Sociedad foi chamado para substituir o croata Slaven Bilic e tentar tirar o tradicional clube londrino da zona de rebaixamento.

A 12ª rodada da Premier League se encerra nesta segunda-feira com o duelo entre Brighton (9º) e Stoke City (15º).

A liderança isolada da competição pertence ao Manchester City com 34 pontos, oito a mais que o Manchester United (2º) e nove de vantagem sobre o Chelsea (3º).

-- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Arsenal - Tottenham 2 - 0

Burnley - Swansea 2 - 0

Crystal Palace - Everton 2 - 2

Leicester - Manchester City 0 - 2

AFC Bournemouth - Huddersfield Town 4 - 0

Liverpool - Southampton 3 - 0

West Bromwich - Chelsea 0 - 4

Manchester United - Newcastle 4 - 1

- Domingo:

Watford - West Ham 2 - 0

- Segunda-feira:

(18h00) Brighton and Hove Alb - Stoke

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 34 12 11 1 0 40 7 33

2. Manchester United 26 12 8 2 2 27 6 21

3. Chelsea 25 12 8 1 3 23 10 13

4. Tottenham 23 12 7 2 3 20 9 11

5. Liverpool 22 12 6 4 2 24 17 7

6. Arsenal 22 12 7 1 4 22 16 6

7. Burnley 22 12 6 4 2 12 9 3

8. Watford 18 12 5 3 4 19 21 -2

9. Brighton and Hove Alb 15 11 4 3 4 11 11 0

10. Huddersfield Town 15 12 4 3 5 8 17 -9

11. Newcastle 14 12 4 2 6 11 14 -3

12. Leicester 13 12 3 4 5 16 18 -2

13. AFC Bournemouth 13 12 4 1 7 11 14 -3

14. Southampton 13 12 3 4 5 9 14 -5

15. Stoke 12 11 3 3 5 13 22 -9

16. Everton 12 12 3 3 6 12 24 -12

17. West Bromwich 10 12 2 4 6 9 18 -9

18. West Ham 9 12 2 3 7 11 25 -14

19. Swansea 8 12 2 2 8 7 15 -8

20. Crystal Palace 5 12 1 2 9 6 24 -18

* AFP