Villas-Boas deixa comando do Shanghai SIPG

Xangai 30/11/2017 | 13h27

O português André Villas-Boas deixou o comando do Shanghai SIPG, nesta quinta-feira, apenas um ano depois de assumir o cargo de treinador da equipe, que decepcionou na temporada sem conquistar nenhum título.

"O SIPG e Villas-Boas se separam e cada um está livre para buscar seus próprios objetivos", detalhou o clube chinês.

O técnico de 40 anos, que perdeu a final da Copa da China, no domingo, foi apresentado como novo José Mourinho na chegada ao Chelsea, em 2011. No entanto, Villas-Boas nunca chegou a cumprir com as expectativas.

Na Superliga chinesa, o time terminou na segunda colocação atrás do Guangzhou Evergrande. Na Liga dos Campeões da Ásia, caiu nas semifinais.

Em janeiro de 2018, Villas-Boas vai participar do Rally Dakar pilotando um Toyota Hilux.

* AFP