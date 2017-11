Villarreal e Atlético de Madri querem evitar surpresas na Copa do Rei

Madri 27/11/2017 | 18h07

Ponferradina e Elche, dois clubes da terceira divisão espanhola, querem superar Villarreal e Atlético de Madri para surpreender na Copa do Rei, a partir desta terça-feira, em eliminatória em que Barcelona e Real Madrid não devem ter problemas.

Os Colchoneros não conseguiram mais do que um empate em 1 a 1 contra o Elche, mas são consciente da diferença dos times e não querem surpresas na competição. Já o adversário sonha em derrubar um gigante.

"Vamos enfrentar o jogo contra o Atlético com esperança e vontade de jogar no novo estádio. Queremos aproveitar o jogo ao máximo", disse o atacante guineano do Elche, Sory Kaba.

O time vai encarar um Atlético que parece ter se recuperado, após vitórias sobre Roma (2-0) na Liga dos Campeões e Levante (5-0) na Liga espanhola.

O Villarreal, que vem de derrota de virada por 3 a 2 para o Sevilla, recebe o modesto Ponferradina. No jogo de ida, o Submarino Amarelo perdeu por 1 a 0.

"Temos que levantar a cabeça e virar a página, porque temos a Copa do Rei e é preciso virar a eliminatória", disse o técnico Javi Calleja após derrota para os andaluzes.

Líder do Campeonato Espanhol e atual campeão da Copa do Rei, o Barcelona não deve ter problemas para superar o Murcia no Camp Nou. Os catalães venceram por 3 a 0 no jogo de ida, mesmo com um time recheado de reservas e jogadores da base.

Já o Real Madrid recebe o Fuenlabrada, time que sofreu para vencer por 2 a 1 com o time majoritariamente reserva. Por outro lado, o Valencia enfrenta o Zaragoza (D2) para confirmar a vaga após vitória por 2 a 0 fora de casa.

O Sevilla encarar o modesto Cartagena (D3) com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por um cômodo 3 a 0. Por conta de uma operação para tratar câncer de próstata diagnosticado há poucos dias, o técnico argentino Eduardo Berizzo vai ser substituído pelo auxiliar.

- Programação dos jogos de volta da Copa do Rei, pelo horário de Brasília:

Terça-feira 28 de novembro:

(16h30) Leganés - Valladolid (D2), ida: 2-1

Málaga - Numancia (D2), ida: 1-2

(18h30) Celta - Eibar, ida: 2-1

Levante - Girona, ida: 2-0

Real Madrid - Fuenlabrada (D3), ida: 2-0

Quarta-feira 29 de novembro:

(16h30) Real Sociedad - Lleida (D3), ida: 1-0

FC Barcelona - Real Murcia (D3), ida: 3-0

Sevilla - Cartagena (D3), ida: 3-0

(18h30) Las Palmas - Deportivo La Coruña, ida: 4-1

Athletic de Bilbao - Formentera (D3), ida: 1-1

Atlético de Madri - Elche (D3), ida: 1-1

Quinta-feira 30 de novembro:

(16h00) Alavés - Getafe, ida: 1-0

(16h30) Espanyol - Tenerife (D2), ida: 0-0

Villarreal - Ponferradina (D3), ida: 0-1

(18h30) Betis - Cádiz (D2), ida: 2-1

Valencia - Zaragoza (D2), ida: 2-0

* AFP