VÍDEO: no segundo episódio de documentário, o amor de todos pela Chapecoense 

Especial Chapecoense de todos 28/11/2017 | 16h59 Atualizada em

O acidente aéreo com o avião da Chapecoense que vitimou 71 pessoas na Colômbia completa um ano nesta quarta-feira. Confira o especial Chapecoense de Todos e, no segundo episódio do documentário, "O amor de todos" pelo Verdão do Oeste catarinense.

Confira na quarta o terceiro e último episódio, "O Sonho de Todos".

Leia mais:

VÍDEO: relembre a história da Chapecoense

Um ano de reconstrução: as marcas de quem sobreviveu à tragédia com a Chape

Direitos além dos direitos: famílias de vítimas de acidente da Chape buscam indenizações

Recuperar, recomeçar e renovar: Neto e Chapecoense travam luta diária

Unidos pela vida: Atletas da Chape sobreviventes são fonte de apoio mútuo e inabalável

Mãe de ferro: Dona Ilaídes não passa um instante do dia sem lembrar do filho Danilo

Leia outras informações sobre a Chapecoense