Valverde diz que treinar Messi é "experiencia única"

Barcelona 25/11/2017 | 16h27

Técnico do Barcelona, Ernesto Valverde indicou neste sábado que seu entorno está mais tranquilo após a assinatura da renovação de Lionel Messi, e qualificou que treinar o argentino é uma "experiência única".

"A assinatura é muito positiva para tranquilizar o entorno. Estava pendente de uma assinatura que já se oficializou e parece que agora teremos menos perguntas na coletiva de imprensa. É uma prova de compromisso com o clube e o time. Estar 21 anos no time está ao alcance de muito poucos", indicou Valverde em coletiva.

Neste sábado, Messi assinou sua renovação até junho de 2021 e encerrou o suspense sobre seu futuro. O Barça encara o Valencia no domingo, pela 13ª rodada da Liga.

"Eu estava tranquilo porque o vejo dia a dia, mas o entorno vai estar mais tranquilo. O que queremos é um ponto de equilíbrio para ir superando fases", acrescentou Valverde.

Messi, que chegou ao Barcelona com 13 anos, completará praticamente toda sua carreira profissional com a camisa azul-grená. Para isso, precisa respeitar o contrato que vai se encerrar quando tiver 34 anos.

Na sequência, o treinador revelou que o Valencia é a revelação desta temporada na Espanha. O adversário é o vice-líder do campeonato a quatro pontos dos catalães.

"Estão numa sequência muito boa de vitória e me surpreende relativamente porque esperava um grande ano. Tem um plano claro, bons jogadores e um bom técnico. Eles não têm competição no meio de semana que dê desgaste e com tudo isso só pode sair algo bom", disse Valverde.

* AFP