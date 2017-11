Valverde acha complicado ter Dembélé contra Real Madrid

Barcelona 28/11/2017 | 16h12

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, considerou complicada a participação do atacante francês Ousmane Dembélé, que se recupera de lesão na perna esquerda, no clássico contra o Real Madrid no dia 23 de dezembro, em entrevista nesta terça-feira

"No futebol tudo pode acontecer, mas eu acho complicado. Acho isso porque a lesão foi grave e leva tempo para recuperar", disse Valverde em coletiva antes do jogo desta quarta-feira contra o Murcia, pela Copa do Rei.

"Se tivermos que esperar uma semana mais, vamos fazer. Ou duas semanas mais pelo Natal", disse o treinador. "Não podemos arriscar depois de ficar tanto tempo sem um jogador", acrescentou.

Dembélé rompeu o tendão do bíceps femoral da coxa esquerda no jogo contra o Getafe e foi operado no dia 19 de setembro. O tempo de recuperação era estimado em três meses e meio, mas algumas informações indicaram que o atacante poderia reaparecer no clássico no Santiago Bernabéu.

"Dembélé está bem, mas preciso ser cauteloso", acrescentou o treinador do time catalão, que confirmou que o Barça vai com time misto contra o Murcia.

"Em Murcia o time rendeu bem com os jogadores do time B. A ideia é repetir com os menos habituais", disse Valverde.

"Vão vir aqui para uma guerra. Nós temos que sair para jogar um bom futebol, aproveitar e avançar na eliminatória", acrescentou Valverde, consciente da cômoda vantagem por 3 0 no jogo de ida.

* AFP