Valtteri Bottas vence GP de Abu Dhabi de F1

Abu Dhabi 26/11/2017 | 14h38

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou neste domingo o Grande Prêmio de Abu Dhabi, vigésima e última corrida da temporada 2017 de Fórmula 1, na frente do companheiro britânico Lewis Hamilton e do alemão Sebastian Vettel (Ferrari).

Com a terceira colocação, Vettel assegurou o vice-campeonato mundial atrás de Hamilton. Bottas, que venceu a terceira corrida da carreira, termina o Mundial na terceira posição.

As Ferraris do alemão, a 19 segundos e 330 milésimos do vencedor, e do compatriota Kimi Raikkonen, quarto colocado a mais de 45 segundos de distância, não puderam acompanhar o ritmo das Mercedes. Os carros da escuderia alemã estiveram separados por menos de quatro segundos na última corrida do ano.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o quinto colocado, na frente do alemão Nico Hulkenberg, que permitiu a Renault chegar na sexta posição do Mundial de construtores na frente da Toro Rosso, cujos pilotos não concluíram a corrida.

Atrás estavam os carros da Force India, com o mexicano Sergio Pérez e o francês Esteban Ocon, a McLaren do espanhol Fernando Alonso e o brasileiro Felipe Massa, que se despediu da Fórmula 1 depois de disputar 269 Grandes Prêmios na categoria mais prestigiada do automobilismo mundial.

Daniel Ricciardo (Red Bull), que abandonou a prova na 21 volta por um problema hidráulico, cedeu a quarta colocação para Raikkonen. O espanhol Carlos Sainz Jr. (Renault) também abandonou, mas por conta de ter a roda dianteira esquerda mal fixada.

- Classificação do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1:

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

os 305,355 km em 1 h 34:14.063

(velocidade média: 194,423 km/h)

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 3.899

3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 19.330

4. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 45.386

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 46.269

6. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:25.713

7. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:32.062

8. Estéban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:38.911

9. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) a 1 volta

10. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) a 1 volta

11. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta

12. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) a 1 volta

13. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1 volta

14. Pascal Wehrlein (ALE/Sauber-Ferrari) a 1 volta

15. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Renault) a 1 volta

16. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault) a 1 volta

17. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) a 1 volta

18. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) a 1 volta

- Classificação final do mundial de pilotos:

1. Lewis Hamilton (GBR) 363 pts CAMPEÃO

2. Sebastian Vettel (ALE) 317

3. Valtteri Bottas (FIN) 305

4. Kimi Räikkönen (FIN) 205

5. Daniel Ricciardo (AUS) 200

6. Max Verstappen (HOL) 168

7. Sergio Pérez (MEX) 100

8. Esteban Ocon (FRA) 87

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 54

10. Nico Hülkenberg (ALE) 43

11. Felipe Massa (BRA) 43

12. Lance Stroll (CAN) 40

13. Romain Grosjean (FRA) 28

14. Kevin Magnussen (DIN) 19

15. Fernando Alonso (ESP) 17

16. Stoffel Vandoorne (BEL) 13

17. Jolyon Palmer (GBR) 8

18. Pascal Wehrlein (ALE) 5

19. Daniil Kvyat (RUS) 5

- Classificação final do mundial de construtores:

1. Mercedes-AMG 668 pts CAMPEÃO

2. Ferrari 522

3. Red Bull 368

4. Force India 187

5. Williams 83

6. Renault 57

7. Toro Rosso 53

8. Haas 47

9. McLaren-Honda 30

10. Sauber 5

* AFP