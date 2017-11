Valtteri Bottas (Mercedes) vence GP de Abu Dhabi de F1

Abu Dhabi 26/11/2017 | 13h22

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou neste domingo o Grande Prêmio de Abu Dhabi, vigésima e última corrida da temporada 2017 de Fórmula 1, na frente do companheiro britânico Lewis Hamilton e do alemão Sebastian Vettel (Ferrari).

Com a terceira colocação, Vettel assegurou o vice-campeonato mundial atrás de Hamilton. Bottas, que venceu a terceira corrida da carreira, termina o Mundial na terceira posição.

As Ferraris do alemão, a 19 segundos e 330 milésimos do vencedor, e do compatriota Kimi Raikkonen, quarto colocado a mais de 45 segundos de distância, não puderam acompanhar o ritmo das Mercedes. Os carros da escuderia alemã estiveram separados por menos de quatro segundos na última corrida do ano.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o quinto colocado, na frente do alemão Nico Hulkenberg, que permitiu a Renault chegar na sexta posição do Mundial de construtores na frente da Toro Rosso, cujos pilotos não concluíram a corrida.

Atrás estavam os carros da Force India, com o mexicano Sergio Pérez e o francês Esteban Ocon, a McLaren do espanhol Fernando Alonso e o brasileiro Felipe Massa, que se despediu da Fórmula 1 depois de disputar 269 Grandes Prêmios na categoria mais prestigiada do automobilismo mundial.

* AFP