Valentino Rossi quer competir para além dos 40 anos

Milão 07/11/2017 | 16h56

O italiano Valentino Rossi (Yamaha), de 38 anos e heptacampeão mundial de MotoGP, declarou nesta terça-feira que vai decidir o futuro na categoria no ano que vem, mas acrescentou que gostaria de pilotar para além dos 40 anos.

"Decidirei meu futuro depois da próxima temporada", indicou Rossi à Sky Sport Itália.

"Se considerar depois de várias corridas que sou competitivo, gostaria de correr mais tempo", especificou Rossi.

O piloto foi operado em agosto após sofrer dupla fratura na tíbia e no perônio durante treino. Depois de não correr o Grande Prêmio de San Marino, Rossi voltou às pistas no dia 23 de setembro no GP de Aragón, três semanas depois da operação.

"Estou concentrado e organizado para o último GP da temporada, em Valencia", acrescentou Rossi sobre a corrida do dia 12 de novembro. O italiano venceu o circuito em 2003 e 2004.

* AFP