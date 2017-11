Valdano, Guardiola, Francescoli e Stoichkov entram no Hall da Fama do futebol

México 08/11/2017 | 12h01

O argentino Jorge Valdano, o espanhol Josep Guardiola, o uruguaio Enzo Francescoli e o búlgaro Hristo Stoichkov entraram para o Hall da Fama do Futebol Nacional e Internacional, nesta quarta-feira, sediado em Pachuca, na zona central do México.

"O que pode ser melhor do que entrar no Hall da Fama onde vamos estar bem acompanhados do tempo todo", disse Valdano na sétima cerimônia do local.

"Apesar de ser argentino, me sinto indefeso com este elogio", acrescentou o campeão da Copa do Mundo do México-1986.

Guardiola, Francescoli e Stoichkov não puderam comparecer ao reconhecimento, mas enviaram vídeos com mensagens de agradecimento que foram projetadas no auditório.

* AFP