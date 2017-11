Trio MCN atropela Celtic e PSG mantém 100% de aproveitamento

Paris 22/11/2017 | 20h07

Com show de Neymar e gols de Cavani e Mbappé, o Paris Saint-Germain atropelou o Celtic de virada por 7 a 1, nesta quarta-feira, e praticamente garantiu a primeira posição do grupo B na quinta rodada da Liga dos Campeões.

Os parisienses passearam e quebraram o recorde de gols marcados na fase de grupos da competição. Foram 24 gols marcados e apenas um sofrido, número que ainda pode aumentar na última rodada contra o Bayern de Munique.

Dembélé abriu o placar para os visitantes, aos 58 segundo de jogo, mas Neymar fez dois gols, aos 9 e 22, para virar. O uruguaio Edinson Cavani fez o terceiro, aos 28, e Mbappé deixou o dele, aos 35. Na segunda etapa, o italiano Marco Verratti fez o quinto aos 30, Cavani fez mais um, aos 33, e Daniel Alves fechou a conta, aos 40.

O resultado deixou o time francês praticamente inalcançável na primeira colocação do grupo B, com 15 pontos e 100% de aproveitamento em cinco jogos. Já classificado, o Bayern de Munique venceu o Anderlecht por 2 a 1 com gols do polonês Robert Lewandowski e do francês Corentin Tolisso.

Para buscar a primeira posição, os bávaros precisam vencer por mais de quatro gols de diferença na Allianz Arena para vingar a derrota sofrida por 3 a 0 no jogo de ida no Parque dos Príncipes e superar o critério do confronto direto. Anderlecht e Celtic se enfrentam em Glasgow em partida sem nada em jogo.

- Susto e resposta rápida -

Com o melhor ataque da competição e ainda sem ter sofrido gols, o PSG entrou como franco favorito diante de sua torcida, ainda mais depois de vencer por 5 a 0 na visita à Escócia.

Mas logo aos 58 segundos de jogo o Celtic abriu o placar com Dembélé e assustou. Em jogada ensaiada de escanteio, o camisa 10 se deslocou, recebeu passe rasteiro e bateu de primeira para balançar as redes. Foi o primeiro gol sofrido dos franceses nesta temporada na Champions.

Mas o gol de empate não demorou a chegar. Aos 9 minutos, o volante Rabiot roubou a bola no meio de campo e deu passe para Neymar. O brasileiro entrou na área pelo lado esquerdo e bateu cruzado de canhota para igualar o marcador.

E o camisa 10 cresceu no jogo. Aos 22 minutos, o craque chamou a responsabilidade, tabelou com o italiano Marco Verrati e concluiu com outro chute rasteiro com o pé esquerdo para virar a partida.

Seis minutos depois, Daniel Alves choveu a bola na área, Neymar ajeitou para o meio e o uruguaio Edinson Cavani empurrou para as redes. Para completar a festa do tio "MCN", Mbappé deixou o dele aos 35 minutos, chutando firme dentro da área após passe do brasileiro Marquinhos.

- Atropelo -

Com o resultado definido no primeiro tempo, o PSG diminuiu o ritmo na volta do intervalo. Ainda assim, os franceses tiveram diversas chances de gol mas desperdiçaram por preciosismo. Mas eventualmente a bola iria entrar, tamanho o poder ofensivo dos anfitriçõs.

Em jogada individual, Mbappé fez a festa na zaga escocesa e tocou para trás. Os adversários cortaram mal e o italiano Verratti fez o quinto batendo cruzado de perna direita, aos 30.

O gol abriu ainda mais a porteira, que já estava totalmente aberta. Quatro minutos depois, Cavani fez mais um acertando voleio sem pulo após cruzamento de Kurzawa. Sem dar respiro, Daniel Alves chutou de fora da área dois minutos depois e encobriu o goleiro para fazer o sétimo gol parisiense.

A próxima rodada vai ser disputada no dia 5 de dezembro, às 17:45h pelo horário de Brasília.

* AFP