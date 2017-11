Tottenham e City vão às oitavas da Champions, Napoli se complica

Paris 01/11/2017 | 20h42

O Tottenham deu uma verdadeira lição no Real Madrid de Cristiano Ronaldo (3-1), atual bicampeão europeu, nesta quarta-feira em Wembley, e garantiu classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Um segundo bilhete para às oitavas de final foi dado a outro clube inglês: o Manchester City venceu o Napoli (4-2) e avançou de fase, complicando a vida dos italianos, que não podem mais se dar ao luxo de tropeçar.

. Grupo E: Liverpool e Sevilla acordam

Favoritos do grupo, Liverpool e Sevilla encontraram dificuldade para começar suas campanhas europeias, mas conseguiram endireitar os caminhos nesta quarta-feira, com vitórias de 3 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

Os Reds tiveram que esperar até o segundo tempo para garantir os três pontos contra o Maribor, da Eslovênia, com gols do egípcio Mohammed Salah, do turco Emre Can e de Daniel Sturridge.

O Sevilla, que há duas semanas voltou de Moscou com uma sonora derrota na bagagem (3-1), deu o troco no Spartak na Espanha vencendo por 2 a 1, um resultado que vale aos andaluzes a segunda colocação do grupo com 7 pontos, um a menos que o Liverpool e dois a mais que os russos.

- Grupo E

Sevilla (ESP) - Spartak de Moscou (RUS) 2 - 1

Liverpool (ING) - Maribor (SLO) 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 8 4 2 2 0 13 3 10

2. Sevilla 7 4 2 1 1 8 8 0

3. Spartak de Moscou 5 4 1 2 1 8 5 3

4. Maribor 1 4 0 1 3 1 14 -13

. Grupo F: Citizens classificados, Napoli em perigo

O Manchester City de Pep Guardiola continua imparável, derrotando nesta quarta-feira por 4 a 2 o Napoli, atual líder do Campeonato Italiano, e se mantendo invicto na temporada.

A partida foi espetacular de início ao fim, com reviravoltas e muitas emoções, mas, ao som do apito final, os Citizens mostraram mais solidez defensiva e ficaram com os três pontos e a vaga.

Para o Napoli, que só tem 3 pontos após quatro rodadas, a situação ficou crítica, principalmente porque os ucranianos do Shakhtar Donetsk venceram o Feyenoord (3-1) e chegaram a 9 pontos. Com isso, os italianos, que apresentam um futebol dos mais vistosos da Europa, não têm mais o destino nas próprias mãos.

- Grupo F

Shakhtar Donetsk (UCR) - Feyenoord (HOL) 3 - 1

Napoli (ITA) - Manchester City (ING) 2 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 12 4 4 0 0 12 3 9 CLASSIFICADO

2. Shakhtar Donetsk 9 4 3 0 1 7 5 2

3. Napoli 3 4 1 0 3 7 9 -2

4. Feyenoord 0 4 0 0 4 3 12 -9

. Grupo G: Besiktas quase lá, Monaco longe

Ao arrancar um empate com o Monaco (1-1), o Besiktas se aproximou de sua primeira classificação às oitavas de final da Champions desde 1987.

Os turcos somam 10 pontos e precisam de mais um nas últimas duas rodadas para carimbar o passaporte ao mata-mata da competição.

Já o Monaco, atual campeão francês e semifinalista da Champions na temporada passada, está em situação precária, com dois pontos em quatro jogos.

Com a vitória do Porto sobre o RB Leipzig (3-1), o Monaco se distanciou a quatro pontos dos portugueses (2º) e não pode mais tropeçar.

- Grupo G

Besiktas (TUR) - Monaco (FRA) 1 - 1

Porto (POR) - RB Leipzig (ALE) 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Besiktas 10 4 3 1 0 8 3 5

2. Oporto 6 4 2 0 2 9 7 2

3. RB Leipzig 4 4 1 1 2 5 8 -3

4. Monaco 2 4 0 2 2 3 7 -4

. Grupo H: Tottenham acaba com Real

A partida de maior destaque da rodada da Champions mostrou um Tottenham dominante em Wembley, onde o time londrino não deixou o Real Madrid jogar, vencendo o atual bicampeão europeu por 3 a 1.

O jovem Dele Alli foi o nome do jogo com dois gols, além de ser responsável pelo início da jogada que terminou com Christian Ericksen balançando as redes. Cristiano Ronaldo, que pouco pôde fazer para ajudar um Real Madrid inferior, marcou o gol de honra espanhol no fim.

Há cinco anos o Real Madrid não era derrotado na fase de grupos da Champions, um total de 30 jogos, desde que havia sido superado pelo Borussia Dortmund (2-1), em outubro de 2012.

A derrota foi a segunda seguida do Real, que no fim de semana foi superado pelo modesto Girona no Campeonato Espanhol. Num clube desta dimensão, isso significa que a crise se aproxima.

Uma única boa notícia para o Real: o Borussia foi incapaz de derrotar o modesto Apoel (1-1) em casa e se encontra a cinco pontos de distância de Cristiano Ronaldo e companhia, que só precisam de um empate para avançar às oitavas de final.

- Grupo H

Borussia Dortmund (ALE) - APOEL Nicósia (CHI) 1 - 1

Tottenham (ING) - Real Madrid (ESP) 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Tottenham 10 4 3 1 0 10 3 7 CLASSIFICADO

2. Real Madrid 7 4 2 1 1 8 5 3

3. Borussia Dortmund 2 4 0 2 2 4 8 -4

4. APOEL 2 4 0 2 2 2 8 -6

* AFP