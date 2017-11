Torcedores colocam faixa com insultos no treino do Saint-Etienne

Lyon 07/11/2017 | 18h10

Torcedores organizados do Saint-Etienne estenderam nesta terça-feira uma gigantesca faixa com insultos no centro de treinamento do clube, dois dias depois da goleada sofrida contra o arquirrival Lyon (5-0).

"Uma humilhação histórica, vocês não têm nenhum orgulho: dos dirigentes aos jogadores, vão todos tomar no c...", dizia a faixa, escrita em letras brancas com fundo preto.

Segundo um porta-voz do Saint-Etienne, a faixa, de autoria da torcida organizada Green Angels, foi rapidamente retirada pelos seguranças do clube.

No domingo, o Lyon humilhou seu arquirrival regional em pleno estádio Geoffroy-Guichard, numa partida de alta tensão e repleta de incidentes. O jogo foi interrompido duas vezes, primeiro por sinalizadores atirados a campo. Depois, por invasão de campo de torcedores do Saint-Etienne, inconformados com o jogador do Lyon Nabil Fekir, que tirou a camisa e a mostrou à torcida local, um gesto considerado provocativo, após marcar o quinto gol dos lioneses.

Fora do estádio, grupos de torcedores organizados das duas equipes promoveram brigas e destruição.

A Liga de Futebol Profissional (LFP) irá julgar o ocorrido a partir desta quinta-feira.

* AFP