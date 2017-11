Tite testa Brasil com Willian ao lado de Neymar e Gabriel Jesus

Paris 08/11/2017 | 17h20

ACO técnico Tite testou Willian no ataque ao lado de Neymar e Gabriel Jesus, nesta quarta-feira no último treino em Paris antes de viajar a Lille, onde na sexta-feira a seleção brasileira enfrentará o Japão em amistoso.

No segundo treino do Brasil no estádio Parque dos Príncipes, o habitual titular Philippe Coutinho não treinou com os companheiros e segue tratando um incômodo na coxa. O atacante do Liverpool deve ser poupado do confronto contra os japoneses, de olho em estar em condições para jogar contra a Inglaterra, na próxima terça-feira em Wembley.

Após 20 minutos de aquecimento, Tite distribuiu os coletes e organizou uma partida de 11 contra 11 em campo reduzido.

O técnico do Brasil, que encara o amistoso contra o Japão como uma oportunidade de realizar testes. O lateral-direito Danilo deve ser titular pela primeira vez sob o comando de Tite, que, ao que tudo indica, escalará a zaga com Jemerson e Thiago Silva. Marcelo, porém, parece pronto para voltar à lateral-esquerda.

"É uma felicidade voltar à seleção. Estou super feliz e motivado com a oportunidade. Quero desfrutar e aproveitar", falou Danilo, atual lateral do Manchester City. "Há seis meses não tinha a perspectiva de jogar com a seleção, de poder ser titular. Tenho que fazer o mesmo que faço com meu clube", acrescentou.

No meio de campo, Fernandinho e Casemiro atuaram juntos na equipe titular do treino, acompanhados de Giuliano. No ataque, Willian tomou a vaga da Coutinho. Neymar e Gabriel Jesus, porém, seguem intocáveis e completam o trio ofensivo.

Após jantar em Paris, o Brasil viaja de avião a Lille. Na quinta-feira pela manhã, a seleção fará um treino de reconhecimento do gramado no estádio Pierre Mauroy, local da partida de sexta-feira.

* AFP