Tite monta força máxima para encarar Inglaterra em Wembley

Londres 13/11/2017 | 16h12

Com várias estrelas jogando a Premier League, como Philippe Coutinho, Willian e Gabriel Jesus, o Brasil visita a Inglaterra em Wembley, nesta terça-feira, para testar o time ideal de Tite em amistoso em Londres.

Vai ser a segunda prova de fogo para os pentacampeões, que venceram o Japão por 3 a 1 em amistoso disputado em Lille na última sexta-feira. O técnico brasileiro decidiu montar o que considera seu esquema ideal.

O "English Team" vem de empate sem gols com a Alemanha e busca vitória em casa para aumentar o otimismo antes do Mundial da Rússia. A equipe conquistou a vaga no torneio sem encher os olhos do torcedor.

Dos 25 jogadores convocados por Tite, sete jogam a Premier League e o campeonato é o principal fornecedor de talentos para a atual seleção. Se nas últimas temporadas foi o Liverpool que acolheu os brasileiros Coutinho e Roberto Firmino, agora é o Manchester City que mais desfruta do futebol canarinho, com Gabriel Jesus, Fernandino, Danilo e Ederson.

- Gabriel Jesus e Ederson: estrelas em ascensão -

Gabriel Jesus precisou de pouco tempo para se consolidar no futebol inglês, desde que chegou ao time vindo do Palmeiras. Os sete gols em 10 jogos puseram em dúvida a titularidade do argentino Sergio Agüero, já que o jovem de 20 anos se dá muito bem ao lado de Raheem Sterling e Leroy Sané.

Mas se o City lidera a Premier League é também graças ao seu goleiro. Depois da discreta temporada do chileno Claudio Bravo, o time inglês colocou a mão no bolso para tirar Ederson do Benfica, o que aumentou a segurança defensiva do time de Pep Guardiola.

Mais consolidado e com mais experiência no futebol inglês, Roberto Firmino (26 anos) é uma das peça chave do esquema de Jurgen Klopp no Liverpool. Apesar de não se destacar por sua capacidade goleadora, com 10 e 11 gols nos últimos dois campeonatos, Firmino é tático e abre espaço para o egípcio Mohammed Salah e o senegalês Sadio Mané.

Quem está mais acostumado com o estilo inglês são os meias Fernandinho (32 anos) e Willian (29 anos). Por último, o lateral direito Danilo (26 anos) busca espaço no City e tem a dura concorrência de Kyle Walker, rival de terça-feira.

- Possíveis estreias -

"Nossos jogadores consideram que é uma boa oportunidade para testar entre os melhores. A Alemanha é uma máquina bem engraxada. Contra o Brasil, os problemas vêm de suas individualidades, o que os torna menos previsíveis. Não podemos nos preparar da mesma forma", avaliou nesta segunda-feira o técnico Gareth Southgate.

"Se formos valentes com a bola, podemos criar chances. Teremos que ser corajosos e não nos contentarmos em defender toda a noite. Contra a Alemanha a posse de bola foi 50-50. Acho que podemos fazer o mesmo contra o Brasil", acrescentou.

O meia do Bournemouth, Lewis Cook, e o atacante do Liverpool, Dominic Solanke, podem fazer a estreia pela seleção inglesa contra o Brasil, já que os anfitriões têm os desfalques de Harry Kane, Dele Alli e outros jogadores considerados titulares.

* AFP