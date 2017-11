Tite monta força máxima do Brasil para encarar Inglaterra

Londres 13/11/2017 | 17h32 Atualizada em

Com várias estrelas jogando a Premier League, como Philippe Coutinho, Willian e Gabriel Jesus, o Brasil visita a Inglaterra em Wembley, nesta terça-feira, para testar o time ideal de Tite em amistoso em Londres.

Vai ser a segunda prova de fogo para os pentacampeões, que venceram o Japão por 3 a 1 em amistoso disputado em Lille na última sexta-feira. O técnico brasileiro decidiu montar o que considera seu esquema ideal.

O "English Team" vem de empate sem gols com a Alemanha e busca vitória em casa para aumentar o otimismo antes do Mundial da Rússia. A equipe conquistou a vaga no torneio sem encher os olhos do torcedor.

Dos 25 jogadores convocados por Tite, sete jogam a Premier League e o campeonato é o principal fornecedor de talentos para a atual seleção. Se nas últimas temporadas foi o Liverpool que acolheu os brasileiros Coutinho e Roberto Firmino, agora é o Manchester City que mais desfruta do futebol canarinho, com Gabriel Jesus, Fernandino, Danilo e Ederson.

Gabriel Jesus e Ederson: estrelas em ascensão

Gabriel Jesus precisou de pouco tempo para se consolidar no futebol inglês, desde que chegou ao time vindo do Palmeiras. Os sete gols em 10 jogos puseram em dúvida a titularidade do argentino Sergio Agüero, já que o jovem de 20 anos se dá muito bem ao lado de Raheem Sterling e Leroy Sané.

Mas se o City lidera a Premier League é também graças ao seu goleiro. Depois da discreta temporada do chileno Claudio Bravo, o time inglês colocou a mão no bolso para tirar Ederson do Benfica, o que aumentou a segurança defensiva do time de Pep Guardiola.

Mais consolidado e com mais experiência no futebol inglês, Roberto Firmino (26 anos) é uma das peça chave do esquema de Jurgen Klopp no Liverpool. Apesar de não se destacar por sua capacidade goleadora, com 10 e 11 gols nos últimos dois campeonatos, Firmino é tático e abre espaço para o egípcio Mohammed Salah e o senegalês Sadio Mané.

Quem está mais acostumado com o estilo inglês são os meias Fernandinho (32 anos) e Willian (29 anos). Por último, o lateral direito Danilo (26 anos) busca espaço no City e tem a dura concorrência de Kyle Walker, rival de terça-feira.

Possíveis estreias

— Nossos jogadores consideram que é uma boa oportunidade para testar entre os melhores. A Alemanha é uma máquina bem engraxada. Contra o Brasil, os problemas vêm de suas individualidades, o que os torna menos previsíveis. Não podemos nos preparar da mesma forma — avaliou nesta segunda-feira o técnico Gareth Southgate.

— Se formos valentes com a bola, podemos criar chances. Teremos que ser corajosos e não nos contentarmos em defender toda a noite. Contra a Alemanha a posse de bola foi 50-50. Acho que podemos fazer o mesmo contra o Brasil — acrescentou.

O meia do Bournemouth, Lewis Cook, e o atacante do Liverpool, Dominic Solanke, podem fazer a estreia pela seleção inglesa contra o Brasil, já que os anfitriões têm os desfalques de Harry Kane, Dele Alli e outros jogadores considerados titulares.

Prováveis escalações:

Inglaterra: Pickford - Cahill, Maguire, Keane - Walker, Loftus-Cheek, Dier (cap.), Young, Bertrand - Vardy, Rashford. Treinador: Gareth Southgate

Brasil: Ederson - Alves (Cap.), Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro - Coutinho, Fernandinho, Casemiro - Willian, Jesus, Neymar. Treinador: Tite

* AFP