Thiago Motta retorna à Paris após operação nos Estados Unidos

Paris 22/11/2017 | 13h23

O meia brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta retornou à capital francesa, nesta quarta-feira, depois de ser submetido a uma operação no joelho direito nos Estados Unidos, anunciou o Paris Saint-Germain.

"Thiago Motta deverá ficar três dias em repouso antes de iniciar seu período de reabilitação", indicou o PSG.

O retorno de Motta aos gramados não deve acontecer antes do início de 2018. O volante de 35 anos, que vai se aposentar em junho do ano que vem, é o único meia com perfil naturalmente defensivo no esquema de Unai Emery no PSG.

* AFP