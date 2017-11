Tenista de Joinville é vice-campeão do Le Mondial Lacoste

Tênis 21/11/2017 | 18h34 Atualizada em

Destaque do caderno de Esporte neste fim de semana, o tenista joinvilense Pedro Boscardin Dias brilhou no Le Mondial Lacoste, disputado neste fim de semana, em Londres. No sábado, Pedro bateu o francês Maxime Dubouch (6/4 e 6/3) e o sérvio Nicola Zekic (6/4 e 6/2) garantindo vaga na final no domingo, diante do espanhol Carlos Alcaraz. Na decisão, Pedro perdeu por 6/3 e 6/2 no torneio que reuniu os melhores tenistas da categoria 14 anos.

Pedro Boscardin agora se concentra nas disputas do Eddie Herr e Orange Bowl, torneios na Flórida, Estados Unidos. O Orange Bowl é um dos mais tradicionais do circuito. A preparação continuará ocorrendo em Joinville. Sobre a participação no Le Mondial Lacoste, Pedro declarou:

- Foi um torneio muito bom, experiência única conviver com os melhores do mundo, agora é seguir trabalhando, voltar para Joinville para voltar mais forte.