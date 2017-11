Técnico do Vélez renuncia após agressão de torcedores

Buenos Aires 07/11/2017 | 16h56

Omar de Felippe renunciou nesta terça-feira ao cargo de técnico do Vélez Sarsfield, tradicional clube do futebol argentino, após ser agredido por torcedores com insultos e cuspes após uma derrota.

"A renúncia é indeclinável. Vou embora porque um estúpido cuspiu em mim e não dá mais pra ter um estúpido cuspindo em mim. Se não tem apoio, não se pode continuar", declarou o técnico em coletiva de imprensa na segunda-feira.

O episódio com o um torcedor não foi um caso isolado. Uma onda de insultos e agressões da torcida aconteceu após a partida, após uma série de maus resultados da equipe.

"É uma pena que as coisas não deram certo apesar do esforço realizado, mas preciso ir para descomprimir", declarou o técnico de 55 anos.

O Vélez é o 23º colocado de 28 equipes no Campeonato Argentino. Os últimos quatro colocados serão rebaixados à 2ª divisão.

