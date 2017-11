Técnico do Sevilla diagnosticado com câncer de próstata

Madri 22/11/2017 | 16h23

Técnico do Sevilla, o argentino Eduardo Berizzo foi diagnosticado com câncer de próstata, informou nesta quarta-feira o clube andaluz, cujo presidente José Castro reafirmou o cargo do treinador e ofereceu todo seu apoio.

"Os serviços médicos do Sevilla FC informam que o treinador do time principal, Eduardo Berizzo, foi diagnosticado com um adenocarcinoma de próstata", afirmou o Sevilla em comunicado.

Os médicos vão realizar mais exames que "permitirão decidir quais serão os passos a seguir em seu tratamento".

O comunicado do clube confirmou as informações da imprensa espanhola na terça-feira à noite, depois do Sevilla buscar empate em 3 a 3 contra o Liverpool após começar perdendo por 3 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O anúncio da doença de Berizzo é um duro golpe para a equipe, que já deixou claro que conta com o argentino para continuar no cargo.

"Berizzo está forte e a espera do tratamento que vai seguir. Essa é uma questão pessoal e a partir daí temos que deixar claro que ele é nosso treinador", disse o presidente José Castro nesta quarta.

"Ele quer total normalidade, está animado e levando com naturalidade", insistiu o mandatário.

Após o anúncio da enfermidade, as mensagens de apoio surgiram nas redes sociais com a hashtag '#animoToto'.

