Surfistas fazem homenagem para joinvilense Jean da Silva no Havaí

Luto no esporte 26/11/2017 | 14h26 Atualizada em

Homenagem ocorreu em Sunset Beach, no Havaí

Homenagem ocorreu em Sunset Beach, no Havaí Foto: WSL South America / Divulgação

O surfista joinvilense Jean da Silva, 32 anos, recebeu uma homenagem de colegas durante o QS 10000 Vans World Cup of Surfing, em Sunset Beach, no Havaí. O atleta morreu na noite da última sexta-feira, em Joinville.

Os brasileiros Filipe Toledo e Gabriel Medina estavam entre os surfistas que prestaram a homenagem. Eles deram as mãos em círculo na areia da praia e depois foram para dentro do mar, onde continuaram a despedida.

Emoção marca despedida ao surfista Jean da Silva, em Joinville

Jean da Silva foi o primeiro surfista catarinense a ser campeão brasileiro, em 2010. Atualmente, ocupava a 137ª posição no ranking do Men's Qualifying Series Rankings, divisão de acesso do Circuito Mundial.

A informação da morte foi divulgada na manhã de sábado, quando amigos e fãs compartilharam seus sentimentos de luto nas redes sociais. A família não divulgou a causa da morte.

Jean foi velado na tarde de sábado na Capela 2 do Cemitério Municipal, no bairro Atiradores, e enterrado na manhã deste domingo também no Cemitério Municipal.