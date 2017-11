Surfista joinvilense Jean da Silva morre aos 32 anos

Luto 25/11/2017 | 10h23 Atualizada em

O atleta joinvilense Jean da Silva morreu neste sábado, aos 32 anos, em Joinville. Ele foi o primeiro catarinense a vencer um campeonato brasileiro — no caso, o circuito do Brasil Surf Pro, em 2010. Atualmente, ocupava a 137ª posição no ranking do Men's Qualifying Series Rankings, divisão de acesso do Circuito Mundial.

A família não divulgou a causa da morte. Jean será velado a partir das 14 horas na Capela 2 do Cemitério Municipal, no bairro Atiradores, e o enterro ocorrerá no domingo, também no Cemitério Municipal, às 10 horas.