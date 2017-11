Suíça se classifica para Copa do Mundo após empate com Irlanda do Norte

Basiléia 12/11/2017 | 17h12

Apesar do empate sem gols na partida de volta, a Suíça superou a Irlanda do Norte na repescagem, neste domingo, e se garantiu na Copa do Mundo da Rússia 2018 graças a vitória por 1 a 0 no jogo de ida.

Vai ser a 11ª participação da Suíça no Mundial, sendo a quarta vez seguida. Os helvéticos são a 27ª seleção a carimbar o passaporte para a Rússia.

O jogo foi mais aberto e com mais alternativas do que o confonto em Belfast há três dias.

Se no primeiro confronto o lateral esquerdo Ricardo Rodríguez foi decisivo ao cobrar pênalti e marcar o único gol do jogo, o jogador de origem chilena salvou o time nos acréscimos. Após cabeçada aos 46 minutos da segunda etapa, Rodríguez apareceu na linha do gol para evitar que o jogo fosse para a prorrogação.

Sobre gramado castigado pela intensa chuva que caiu na Basileia, o time dirigido pelo croata Vladimir Petkovic foi melhor e dominou o jogo, principalmente com chances de gol no primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Irlanda do Norte tentou recuperar o prejuízo e não se deu por vencida em nenhum momento. Mas a limitação técnica da equipe, marcada pela força física de seus jogadores, não conseguiu furar o bloqueio suíço.

* AFP