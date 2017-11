Suécia elimina Itália e se classifica para Copa do Mundo 2018

Milão 13/11/2017 | 20h02

A Suécia se classificou para a Copa do Mundo 2018, nesta segunda-feira, depois de empatar sem gols com a Itália e deixar a tetracampeã do mundo fora da competição pela primeira vez desde 1958.

O país nórdico venceu por 1 a 0 na partida de ida, em Solna, e segurou os italianos no jogo de volta, em Milão.

É a terceira vez que os italianos não vão disputar o Mundial, depois de negar convite para a primeira edição, em 1930, e não conseguir a vaga no ano em que o Brasil conquistou o primeiro título mundial.

O lendário goleiro Gianluigi Buffon não vai poder disputar sua sexta Copa do Mundo. Aos 39 anos, o arqueiro tinha anunciado que a disputa na Rússia seria a última como jogador da seleção.

Sem a grande estrela Zlatan Ibrahimovic, que deixou o time nacional após a Eurocopa de 2016, a Suécia conseguiu voltar ao torneio depois de ficar de fora das últimas duas edições. A última vez que o país participou da competição foi em 2006.

* AFP