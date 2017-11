Sport empata com Junior Barranquilla (0-0) e cai na Sul-americana

Barranquilla 03/11/2017 | 00h57

O Sport não conseguiu se recuperar da derrota em casa e acabou eliminado da Copa Sul-americana, nesta quinta-feira, depois de empatar sem gols com o Junior Barranquilla pelas quartas de final da competição continental.

Os colombianos jogaram tranquilos por conta da vitória por 2 a 0 no jogo de ida. Para se classificar, o Sport precisava vencer por três gols de diferença, o que ficou difícil sem a dupla de ataque titular formada por Diego Souza e André.

O Junior quebrou uma barreira na competição continental. É a primeira vez que o time do norte da Colômbia consegue alcançar as semifinais do torneio.

Já o Sport se contenta em voltar para casa e disputar o Campeonato Brasileiro. A equipe flerta perigosamente com o rebaixamento - está na 15ª posição com os mesmos pontos do primeiro time na zona da degola - e encara a Chapecoense na próxima rodada.

Do outro lado, o Junior Barranquilla comemora a classificação que dá o direito de encarar o Flamengo na semifinal. O Rubro-negro se deu melhor no clássico contra o Fluminense, após vencer o jogo de ida por 1 a 0 e empatar em 3 a 3 na partida eletrizante na volta.

* AFP