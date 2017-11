Sport busca milagre para avançar na Copa Sul-americana

Bogota 01/11/2017 | 13h47

Depois de perder no jogo de ida na Ilha do Retiro e flertar com a zona da degola no Brasileirão, o Sport busca superar o Junior Baranquilla na Colômbia, nesta quinta-feira, para tentar a recuperação na Copa Sul-americana.

Os pernambucanos caíram em casa por 2 a 0 na partida de ida, resultado que resultou na demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. A saída do treinador e a chegada do interino Daniel Paulista ainda não deu resultado, vide derrota por 4 a 3 para o Coritiba no Recife.

O time flerta perigosamente com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A situação é tão complicada que o time poupou alguns dos principais jogadores, como Diego Souza, André e Rithely para a partida na "Sula".

"A eliminatória ainda está aberta. Viemos com a mentalidade de poder fazer uma façanha que nos permita seguir na competição", avaliou o zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez, do Sport, ao jornal El Heraldo.

Até a semana passada, o Leão da Ilha tinha vencido todas em casa na Sul-americana. No entanto, o desempenho fora de casa não é bom, o que complica a missão de marcar vencer por 2 a 0 para levar para os pênaltis ou garantir a vaga vitória por diferença de três gols fora.

- Força em casa -

Para piorar, o Barranquilla tem bons resultados no próprio estádio, com oito vitórias, um empate e apenas uma vitória no torneio local. Na "Sula", eliminou o Cerro Porteño o Paraguai ao vencer por 3 a 1.

O time vai contar com força máxima no ataque. "Se queremos chegas às semifinais, temos que ir buscar o jogo", advertiu o técnico Julio Comesaña.

A partida vai ser realizada às 22:45, pelo horário de Brasília, no Estádio Metropolitado Roberto Meléndez de Barranquilla. O trio de arbitragem vai ser uruguaio, liderado por Daniel Fedorczuk e acompanhado dos bandeirinhas Mauricio Espinosa e Miguel Nievas.

Tanto o Leão quanto o Junior Barranquilla podem chegar pela primeira vez entre os quatro melhores da competição. Se conseguir superar as adversidades e avançar com vitória fora de casa, o Sport vai encarar o vencedor do duelo entre Flamengo e Fluminense na semifinal.

- Prováveis escalações:

Junior Barranquilla: Sebastián Viera - David Murillo, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez - Leonardo Pico, James Sánchez, Yony González, Yimmi Chará - Teófilo Gutiérrez e Roberto Ovelar.

Treinador: Julio Comesaña.

Sport Recife: Magrao - Samuel Xavier, Oswaldo Henríquez, Alves, Eugenio Mena - Anselmo, Patrick e Thomas - Rogério, Juninho e Lenis.

Treinador: Daniel Paulista.

* AFP