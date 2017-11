Sock vence Masters 1000 de Paris e fica com vaga no ATP Finals

Paris 05/11/2017 | 18h27

O americano Jack Sock venceu o Masters 1000 de Paris ao derrotar na final deste domingo o sérvio Filip Krajinovic em três sets, 5-7, 6-4 e 6-1, um resultado que lhe vale a última vaga no ATP Finals de Londres.

Sock, 25 anos e que chegou a Paris como 22º tenista do mundo, acabou tirando do ATP Finals (12-19 de novembro) o espanhol Pablo Carreño Busta, que teria se classificado em caso de vitória de Krajinovic (77º) neste domingo.

Após o torneio na capital francesa, Sock passará do 24º para o 8º lugar no 'Race' (classificação da temporada). Os 8 primeiros do ranking ao fim da temporada disputam o ATP Finals.

Do outro lado da quadra, Sock encontrou um valente Krajinovic, que chegou a vencer o primeiro set, mas sofreu com dores no ombro e no punho que o impediram de lutar por seu primeiro título no circuito ATP.

Primeiro tenista a disputar a final em Paris saindo do Qualifying desde o polonês Jerzy Janowicz em 2012, Krajinovic não conseguiu manter o ritmo a partir do segundo set.

Mesmo com a derrota, a espetacular semana na França lhe valerá um pulo no ranking, passando da 77ª para a 33ª posição.

Sock precisou de quase duas horas para garantir o título, se tornando o primeiro americano campeão em Paris desde André Agassi em 1999.

* AFP