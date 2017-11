Sob comando de Neymar, PSG amplia vantagem na liderança da Ligue 1

Paris 29/11/2017 | 20h17

Neymar foi o maestro do Paris Saint-Germain na vitória por 2 a 0 sobre o Troyes (13º), nesta quarta-feira, pelo fechamento da 15ª rodada da Ligue 1, marcando um gol e dando assistência para o uruguaio Edinson Cavani, que também desperdiçou pênalti.

Com o resultado, o time da capital abriu 10 pontos de vantagem na liderança da competição, com 41 unidades. Antes, Lyon e Monaco, derrotados respectivamente por Lille (2-1) e Nantes (1-0), abriram caminho para o Olympique de Marselha assumir a vice-liderança da competição com vitória por 3 a 0 sobre o Metz.

No Parque dos Príncipes, o time do técnico Unai Emery teve dificuldades para tirar o zero do placar. Cavani cobrou pênalti, aos 41 minutos do primeiro tempo, mas parou na defesa do goleiro.

Na segunda etapa, Neymar fez jogada individual e chutou cruzado de perna esquerda para furar o bloqueio, aos 28 minutos. Depois, o camisa 10 deixou o centro-avante uruguaio na cara do gol para ampliar a vantagem e definir o placar, aos 45.

Mais cedo, tanto Lyon como Monaco, agora terceiro e quarto colocados, se mantiveram empatados com 29 pontos.

Jogando em casa, o Lyon foi surpreendido pelo Lille ao perder por 2 a 1. O brasileiro Thiago Mendes abriu o placar, aos 21 minutos do primeiro tempo, mas o espanhol Mariano Díaz empatou 15 minutos depois. O gol da vitória dos visitantes veio com o argentino Ezequiel Ponce, aos 40.

Com os três pontos, o Lille abandonou a vice-lanterna e pulou para a 18ª colocação. Foi um respiro após semana atrapalhada pelas questões trabalhistas com o treinador argentino Marcelo Bielsa.

Por outro lado, o Monaco continua decepcionando e não vence desde o 6 a 0 sobre o Guingamp, em 4 de novembro. O Nantes (5º) conseguiu a vitória no último minuto de jogo, aos 47 da segunda etapa, graças ao brasileiro Lucas Lima.

As derrotas de Lyon e Monaco beneficiaram o Olympique, que venceu o lanterna Metz por 3 a 0 com gols de Florian Thauvin (18), do brasileiro Luiz Gustavo (36) e do argentino Lucas Ocampos (71).

-- Resultados da 15ª rodada da Ligue 1 francesa:

- Terça-feira:

Amiens - Dijon 2 - 1

Estrasburgo - Caen 0 - 0

Bordeaux - Saint-Etienne 3 - 0

- Quarta-feira:

Angers - Rennes 1 - 2

Guingamp - Montpellier 0 - 0

Lyon - Lille 1 - 2

Metz - Olympique de Marselha 0 - 3

Nantes - Monaco 1 - 0

Toulouse - Nice 1 - 2

Paris SG - Troyes 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 41 15 13 2 0 47 10 37

2. Olympique de Marselha 31 15 9 4 2 31 18 13

3. Lyon 29 15 8 5 2 38 17 21

4. Monaco 29 15 9 2 4 36 16 20

5. Nantes 26 15 8 2 5 14 15 -1

6. Caen 23 15 7 2 6 10 14 -4

7. Montpellier 21 15 5 6 4 12 8 4

8. Rennes 21 15 6 3 6 19 19 0

9. Amiens 21 15 6 3 6 15 15 0

10. Bordeaux 20 15 5 5 5 20 20 0

11. Saint-Etienne 19 15 5 4 6 16 23 -7

12. Dijon 18 15 5 3 7 21 25 -4

13. Troyes 18 15 5 3 7 16 20 -4

14. Nice 17 15 5 2 8 17 26 -9

15. Toulouse 16 15 4 4 7 14 22 -8

16. Guingamp 16 15 4 4 7 14 23 -9

17. Estrasburgo 15 15 3 6 6 17 26 -9

18. Lille 15 15 4 3 8 14 23 -9

19. Angers 14 15 2 8 5 18 25 -7

20. Metz 4 15 1 1 13 5 29 -24

* AFP