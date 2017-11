Sevilla vence Villarreal de virada na Liga espanhola

Madri 26/11/2017 | 17h53

Depois de começar perdendo por 2 a 0, o Sevilla virou para cima do Villareal e venceu por 3 a 2 fora de casa, neste domingo, fortalecendo-se na quinta colocação da Liga espanhola.

O congolense Cedric Bakambu abriu o placar, aos 19 minutos, e o colombiano Carlos Bacca ampliou aos 8 da segunda etapa. Os andaluzes iniciaram a remontada com Clemént Lenglet, aos 11, o argentino Franco Vázquez empatou, aos 13, e Ever Banega garantiu a vitória convertendo pênalti, aos 34.

Antes, a Real Sociedad (7º) empatou em 2 a 2 em casa com o Las Palmas (19º) e ficou perto das vagas europeias. Athletic Bilbao (15º) e Deportivo La Coruña (17º) também empataram pelo mesmo resultado.

A Sociedad está perto da zona de classificação para a Liga Europa, a dois pontos do Villareal (6º). Já Bilbao e La Coruña estão a seis e cinco pontos da zona do rebaixamento, respectivamente.

No sábado, o Real Madrid (4º) suou para vencer o Málaga (18º) por 3 a 2. Cristiano Ronaldo fez o último gol, depois de aproveitar rebote em cobrança de pênalti desperdiçada por ele.

Com a vitória, o Real Madrid chegou a 27 pontos e diminuiu a distância para o vice-líder Valencia para três pontos. No último jogo deste domingo, o líder Barcelona enfrenta o segundo colocado para manter o domínio no campeonato com 34 pontos, graças a 11 vitórias e 1 empate em 12 jogos.

Já Atlético de Madri atropelou o Levante por 5 a 0 e assumiu a terceira posição do campeonato. Atlético e Real estão empatados em pontos, mas os Colchoneros têm a vantagem do melhor saldo de gols.

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Leganés 1 - 0

- Sábado:

Alavés - Eibar 1 - 2

Real Madrid - Málaga 3 - 2

Betis - Girona 2 - 2

Levante - Atlético de Madri 0 - 5

- Domingo:

Deportivo La Coruña - Athletic Bilbao 2 - 2

Real Sociedad - Las Palmas 2 - 2

Villarreal - Sevilla 2 - 3

(17h45) Valencia - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00) Espanyol - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 12 11 1 0 33 4 29

2. Valencia 30 12 9 3 0 32 11 21

3. Atlético de Madri 27 13 7 6 0 21 6 15

4. Real Madrid 27 13 8 3 2 25 11 14

5. Sevilla 25 13 8 1 4 17 14 3

6. Villarreal 21 13 6 3 4 21 15 6

7. Real Sociedad 19 13 5 4 4 27 24 3

8. Betis 18 13 5 3 5 23 27 -4

9. Celta Vigo 17 13 5 2 6 24 19 5

10. Girona 17 13 4 5 4 16 19 -3

11. Leganés 17 13 5 2 6 9 12 -3

12. Getafe 16 12 4 4 4 19 14 5

13. Levante 15 13 3 6 4 14 20 -6

14. Eibar 14 13 4 2 7 13 26 -13

15. Athletic Bilbao 13 13 3 4 6 14 18 -4

16. Espanyol 13 12 3 4 5 9 15 -6

17. Deportivo La Coruña 12 13 3 3 7 17 25 -8

18. Málaga 7 13 2 1 10 11 28 -17

19. Las Palmas 7 13 2 1 10 10 32 -22

20. Alavés 6 13 2 0 11 7 22 -15

* AFP