Sem Neymar, PSG goleia Angers com dois gols de Cavani e Mbappé

Paris 04/11/2017 | 19h22

O Paris Saint-Germain consolidou sua liderança da Ligue 1 ao golear por 5 a 0 fora de casa o Angers (13º), neste sábado pela 12ª rodada da competição, com dois gols cada do uruguaio Edinson Cavani e de Kylian Mbappé.

Os parisienses tiveram que entrar em campo com alguns desfalques, principalmente de Neymar, mas a ausência do brasileiro nem foi notada diante da fragilidade do adversário.

Na tabela, o PSG soma 32 pontos (10 vitórias, 2 empates) e se mantém invicto na temporada, com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Monaco, que goleou por 6 a 0 o Guingamp (13º).

A partida foi resolvida logo no início graças a duas assistências de Daniel Alves, que deixou Mbappé (5 min) e o alemão Julian Draxler (14) cara a cara com o goleiro do Angers para marcar.

Cavani ampliou o placar com meia-hora de jogo, aproveitando passe preciso do colega de ataque Mbappé.

O astro uruguaio fez seu segundo gol, o quarto do PSG, aos 15 do segundo tempo, finalizando com categoria um rápido contra-ataque.

Mbappé se encarregou de fechar a conta a um minuto do apito final, também em contra-ataque, desta vez em passe do brasileiro Lucas Moura.

Com os dois gols marcados, Cavani balançou as redes pela 100ª e 101ª vez no Campeonato Francês em 140 jogos e se aproximou do recorde do clube, que pertence ao sueca Zlatan Ibrahimovic (113).

Na briga pela artilharia da competição, Cavani alcançou o colombiano Radamel Falcao (13 gols), que não jogou neste sábado pelo Monaco devido a uma lesão.

A ausência de seu principal atacante não pareceu afetar os monegascos, que golearam impiedosamente o Guingamp por 6 a 0, gols do argentino Guido Carillo (10, 78), do malinense Adama Traoré (27, 76), do senegalês Keita Baldé (36) e do brasileiro Fabinho (45).

Logo atrás do dois primeiros colocados e favoritos ao título aparece o Nantes (3º) do técnico Claudio Ranieri, que venceu por 2 a 1 o Toulouse (12º).

Em outras partidas deste sábado, num duelo entre recém-promovidos, o Troyes (11º) derrotou por 3 a 0 o Strasbourg (18º), enquanto Montpellier (8º) e Amiens (16º) ficaram no 1 a 1.

-- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Rennes - Bordeaux 1 - 0

- Sábado:

Angers - Paris SG 0 - 5

Troyes - Strasbourg 3 - 0

Monaco - Guingamp 6 - 0

Montpellier - Amiens 1 - 1

Nantes - Toulouse 2 - 1

- Domingo:

(12h00) Nice - Dijon

(14h00) Olympique de Marselha - Caen

Metz - Lille

(18h00) Saint-Etienne - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 32 12 10 2 0 39 8 31

2. Monaco 28 12 9 1 2 34 12 22

3. Nantes 23 12 7 2 3 11 9 2

4. Lyon 22 11 6 4 1 27 15 12

5. Olympique de Marselha 21 11 6 3 2 21 17 4

6. Saint-Etienne 18 11 5 3 3 13 10 3

7. Caen 18 11 6 0 5 8 8 0

8. Montpellier 16 12 4 4 4 9 8 1

9. Bordeaux 16 12 4 4 4 16 18 -2

10. Rennes 15 12 4 3 5 14 15 -1

11. Troyes 15 12 4 3 5 12 15 -3

12. Toulouse 15 12 4 3 5 12 17 -5

13. Guingamp 14 12 4 2 6 13 21 -8

14. Angers 13 12 2 7 3 16 19 -3

15. Dijon 12 11 3 3 5 14 20 -6

16. Amiens 11 11 3 2 6 7 13 -6

17. Nice 10 11 3 1 7 13 19 -6

18. Strasbourg 10 12 2 4 6 13 23 -10

19. Lille 6 10 1 3 6 6 15 -9

20. Metz 3 11 1 0 10 5 21 -16

./bds/dr/am

* AFP