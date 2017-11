Sem Messi, Argentina perde para Nigéria de virada por 4 a 2

Krasnodar 14/11/2017 | 17h07

A Nigéria se iluminou no segundo tempo e venceu a Argentina por 4 a 2 de virada, nesta terça-feira, em partida amistosa em que os sul-americanos não contaram com o craque Lionel Messi.

No primeiro tempo a Argentina passeou em campo, mas as "Super Águias" se recuperaram e aplicaram virada para o time de Jorge Sampaoli.

Ever Banega e Sergio Agüero colocaram a Alviceleste na frente, aos 27 e 35 minutos do primeiro tempo. A Nigéria diminuiu ainda antes do intervalo, com Kelechi Iheanacho (44).

Na segunda etapa, os africanos passaram na frente com Alex Ibowi (52, 72) e Brian Idowu (54), com contra-ataques velozes que deixaram a defesa argentina sem ação.

O volante Javier Mascherano pareceu inconsolável ao fim do jogo. "Nos atropelaram", resumiu o jogador do Barcelona. "Fizemos um primeiro tempo bom contra um time que é fisicamente muito mais forte" disse o capitão na ausência de Messi.

Para Mascherano, o problema da equipe foi a desconexão dos jogadores: "nos desconectamos e quando você toma a virada e quer se recuperar já é tarde demais".

* AFP