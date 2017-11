Seis torcedores do Milan são presos por briga em Atenas

Atenas 03/11/2017 | 13h27

Seis torcedores do Milan feridos em confronto contra torcedores do AEK Atenas, na quinta-feira, antes do jogo pela Liga Europa entre os dois times, foram presos pela polícia grega, segundo informações da agência ANA nesta sexta.

Os seis torcedores foram levados para um hospital após confronto em estação de metro, duas horas antes do jogo.

O caso conduziu a embaixada da Itália a pedir ajuda jurídica para seus cidadãos, segundo o site Protothema.gr, apesar de se sentir enojada com o acontecido.

Segundo a imprensa grega, 70 torcedores italianos negaram escolta ao estádio Olímpico de Atenas, preferindo chegar ao local por seus próprios métodos.

No caminho, cruzaram com torcedores do AEK e iniciou-se uma briga. Dois vagões do metrô foram incendiados e uma estação sofreu danos.

A polícia anti-distúrbios foi ao local da peleja, que atrasou a circulação do metrô em uma hora.

AEK Atenas e Milan empataram sem gols pela quarta rodada.

* AFP