Sánchez e Ozil não deixarão Arsenal em janeiro, diz Wenger

Londres 28/11/2017 | 13h57

As estrelas do Arsenal, o chileno Alexis Sánchez e o alemão Mesut Ozil, seguirão no clube londrino até o final de seus contratos em junho de 2018, declarou nesta terça-feira o técnico francês Arsène Wenger.

Perguntado sobre a possível saída dos dois jogadores durante a janela de transferências em janeiro, Wenger respondeu: "descarto isso. Minha sensação é que eles ficam até o final da temporada. Foi uma decisão tomada no início da temporada. A menos que aconteça algo incrível, não vejo razão para que isso mude".

O chileno e o alemão, pretendidos por Manchester City e Barcelona segundo a imprensa inglesa, recusaram até o momento a renovação de contrato com os Gunners.

"Se ficarão mais tempo? É impossível responder hoje em dia, não sei", disse o técnico francês.

"Têm contrato até o fim da temporada. Eu não sou o único a decidir isso, eles também têm suas opiniões. Se fosse só uma decisão minha, sim (ficariam)", explicou.

O Arsenal atualmente é o quarto colocado da Premier League. Nesta quarta-feira, enfrenta o Huddersfield pela 14ª rodada.

* AFP