Saint-Etienne decepciona novamente e empata com Strasbourg

Paris 24/11/2017 | 20h27

O Saint-Etienne (6º) decepcionou novamente, com um empate em casa por 2 a 2 diante do modesto Strasbourg (18º), nesta sexta-feira na primeira partida da 14ª rodada do Campeonato Francês.

Com este ponto, o Saint-Etienne desperdiçou a chance de se aproximar do top 5 e acabar com a má fase.

O Saint-Etienne sofreu muito para conseguir somar um ponto e, apesar de ter ficado em vantagem duas vezes, viu o time rival empatar a partida.

O brasileiro Hernani (41 minutos) e Kevin Monnet-Paquet (56) marcaram os gols dos Saint-Etienne, enquanto o marfinense Jean-Eudes Aholou (44) e Jonas Martin (63) empataram para o Strasbourg no estádio Geoffroy-Guichard.

O Strasbourg já havia eliminado o Saint-Etienn na Copa da Liga francesa há um mês, nos pênaltis.

Na Ligue 1, após um bom início de temporada, o Saint-Etienne atravessa longa má fase: das últimas nove partidas, venceu apenas uma, diante do lanterninha Metz (3-1) em 14 de outubro.

No sábado a 14ª rodada continua com seis jogos, com destaque para o duelo entre Nantes (5º) e Rennes (11º).

As partidas mais esperadas da rodada serão disputadas no domingo, com o duelo estelar entre os dois primeiros colocados, PSG e Monaco.

O PSG, invicto nesta temporada, chega a esta partida com 6 pontos de vantagem sobre o Monaco.

-- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Saint-Etienne - Strasbourg 2 - 2

- Sábado:

(14h00) Rennes - Nantes

(17h00) Dijon - Toulouse

Metz - Amiens

Montpellier - Lille

Troyes - Angers

Caen - Bordeaux

- Domingo:

(12h00) Nice - Lyon

(14h00) Olympique de Marselha - Guingamp

(18h00) Monaco - Paris SG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 35 13 11 2 0 43 9 34

2. Monaco 29 13 9 2 2 35 13 22

3. Lyon 26 13 7 5 1 32 15 17

4. Olympique de Marselha 25 13 7 4 2 27 18 9

5. Nantes 23 13 7 2 4 12 13 -1

6. Saint-Etienne 19 14 5 4 5 16 20 -4

7. Caen 19 13 6 1 6 9 14 -5

8. Montpellier 17 13 4 5 4 9 8 1

9. Bordeaux 17 13 4 5 4 17 19 -2

10. Toulouse 16 13 4 4 5 12 17 -5

11. Rennes 15 13 4 3 6 15 17 -2

12. Amiens 15 13 4 3 6 11 14 -3

13. Dijon 15 13 4 3 6 17 22 -5

14. Troyes 15 13 4 3 6 13 18 -5

15. Guingamp 15 13 4 3 6 14 22 -8

16. Angers 14 13 2 8 3 17 20 -3

17. Nice 14 13 4 2 7 15 20 -5

18. Strasbourg 14 14 3 5 6 17 26 -9

19. Lille 12 13 3 3 7 12 19 -7

20. Metz 4 13 1 1 11 5 24 -19

* AFP