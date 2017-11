Ronaldo marca e Real Madrid vence Málaga com dificuldade

Madri 25/11/2017 | 16h52

Ainda sem mostrar sua melhor versão, o Real Madrid (3º) se impôs sobre o Málaga (18º) por 3 a 2 neste sábado pela 13ª rodada da Liga espanhola, com gol de Cristiano Ronaldo aproveitando rebote de pênalti desperdiçado.

O francês Karim Benzema abriu o placar, aos 9 minutos do primeiro tempo, e o brasileiro Casemiro fez o segundo gol merengue, aos 21. Os uruguaios Diego Rolán e 'Chory' Castro empataram o jogo duas vezes, aos 18 do primeiro e 13 do segundo tempo, respectivamente.

Ronaldo, que segue com dificuldades para marcar no Campeonato Espanhol, teve a chance decisiva em cobrança de pênalti, aos 31. O português bateu bem, mas o goleiro Roberto defendeu. No rebote, CR7 completou para as redes e comemorou com sorriso amarelo, deixando claro o momento ruim em balançar as redes.

"Sabemos que podemos melhorar, mas sempre gosto de me manter positivo porque apesar de termos cedido dois gols, metemos três sem ficarmos loucos. Isso é positivo", disse o técnico merengue Zinedine Zidane.

Com a vitória, o Real Madrid chegou a 27 pontos e diminuiu a distância para o vice-líder Valencia para três pontos. No domingo, O líder Barcelona enfrenta o segundo colocado para manter o domínio no campeonato com 34 pontos, graças a 11 vitórias e 1 empate em 12 jogos.

"Hoje somamos. Começamos bem o jogo fazendo o primeiro gol. Jogamos 35 minutos mais ou menos bem. Depois foi mais difícil no segundo tempo e com muitas perdas que não costumamos cometer. Mas o mais importante era somar os três pontos e estamos felizes", acrescentou o treinador francês.

Em outro duelo disputado neste sábado, o Eibar (14º) derrotou o Alavés (19º) por 2 a 1 e aumentou para sete pontos a vantagem contra a zona de rebaixamento.

Joan Jordán (33) e o brasileiro Charles (69) marcaram os gols dos visitantes, que chegaram a segunda vitória consecutiva.

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Leganés 1 - 0

- Sábado:

Alavés - Eibar 1 - 2

Real Madrid - Málaga 3 - 2

Betis - Girona

(17h45) Levante - Atlético de Madri

- Domingo:

(09h00) Deportivo La Coruña - Athletic Bilbao

(13h15) Real Sociedad - Las Palmas

(15h30) Villarreal - Sevilla

(17h45) Valencia - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00) Espanyol - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 12 11 1 0 33 4 29

2. Valencia 30 12 9 3 0 32 11 21

3. Real Madrid 27 13 8 3 2 25 11 14

4. Atlético de Madri 24 12 6 6 0 16 6 10

5. Sevilla 22 12 7 1 4 14 12 2

6. Villarreal 21 12 6 3 3 19 12 7

7. Real Sociedad 18 12 5 3 4 25 22 3

8. Celta Vigo 17 13 5 2 6 24 19 5

9. Leganés 17 13 5 2 6 9 12 -3

10. Betis 17 12 5 2 5 21 25 -4

11. Getafe 16 12 4 4 4 19 14 5

12. Girona 16 12 4 4 4 14 17 -3

13. Levante 15 12 3 6 3 14 15 -1

14. Eibar 14 13 4 2 7 13 26 -13

15. Espanyol 13 12 3 4 5 9 15 -6

16. Athletic Bilbao 12 12 3 3 6 12 16 -4

17. Deportivo La Coruña 11 12 3 2 7 15 23 -8

18. Málaga 7 13 2 1 10 11 28 -17

19. Alavés 6 13 2 0 11 7 22 -15

20. Las Palmas 6 12 2 0 10 8 30 -22

* AFP