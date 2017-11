Roma e Lazio protagonizam clássico na zona nobre da tabela

Roma 17/11/2017 | 15h42

O clássico mais quente da Itália viverá um de suas edições anuais neste sábado, quando Roma e Itália, 5º e 4º colocados, se enfrentam de olho em permanecer na briga pelo título, em meio a um ambiente hostil pelos últimos atos dos torcedores organizados.

Se para as duas equipes esta é uma das partidas do ano, desta vez o peso de uma vitória estará acentuado devido à igualdade de ambos na tabela (separados por um ponto) e às altas expectativas.

A Roma acumula quatro vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, contra seis da Lazio. Poucas vezes os dois arquirrivais chegaram ao clássico atravessando tão boa fase.

A rivalidade dos dois clubes se transfere para as arquibancadas. Simone Inzaghi (Lazio) e Eusebio Di Francesco (Roma) já vivenciaram o clássico como jogadores de suas respectivas equipes.

"A vida é muito mais fácil quando você ganha o dérbi. Fugimos da realidade, é como se estivéssemos em outro planeta. Todo mundo é amável, agradável...", brincou há um ano Vincent Candela, ex-jogador da Roma, em entrevista à AFP.

Mas este será o primeiro dérbi em muito anos sem Francesco Totti. 'Il Capitano', maior artilheiro da história dos clássicos romanos com 11 gols, se aposentou dos campos e assistirá à partida da tribuna de honra ao lado de outros dirigentes da Roma.

Em campo estará o ex-companheiro de Totti, o volante Daniele De Rossi, que se aposentou da seleção italiana na segunda-feira, mas que segue como capitão da equipe de toda sua vida.

Já Inzaghi não sabe se poderá contar com o atacante Ciro Inmobile, autor de 14 gols em 12 rodadas, mas que sofre com dores na coxa.

Espera-se a presença de mais de 55.000 torcedores no estádio Olímpico de Roma e um ambiente quente em meio a medidas extremas de segurança, após atos antissemitas protagonizados pela torcida da Lazio durante a partida contra o Cagliari.

O vencedor do duelo terá a oportunidade de se aproximar do líder Napoli, que recebe no sábado o Milan (7º), enquanto a Juventus (2ª) enfrentará a Sampdoria (6ª), que venceu quatro de suas últimas cinco partidas.

-- Programação da 13ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

(15h00) Roma - Lazio

(17h45) Napoli - Milan

- Domingo:

(09h30) Crotone - Genoa

(12h00) Udinese - Cagliari

Torino - Chievo

Benevento - Sassuolo

SPAL - Fiorentina

Sampdoria - Juventus

(17h45) Inter - Atalanta

- Segunda-feira:

(17h45) Hellas Verona - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 32 12 10 2 0 32 8 24

2. Juventus 31 12 10 1 1 35 11 24

3. Inter 30 12 9 3 0 23 9 14

4. Lazio 28 11 9 1 1 31 12 19

5. Roma 27 11 9 0 2 21 7 14

6. Sampdoria 23 11 7 2 2 24 13 11

7. Milan 19 12 6 1 5 18 16 2

8. Torino 17 12 4 5 3 17 19 -2

9. Fiorentina 16 12 5 1 6 21 17 4

10. Atalanta 16 12 4 4 4 19 16 3

11. Chievo 16 12 4 4 4 14 19 -5

12. Bologna 14 12 4 2 6 11 15 -4

13. Udinese 12 11 4 0 7 18 22 -4

14. Cagliari 12 12 4 0 8 11 21 -10

15. Crotone 12 12 3 3 6 11 23 -12

16. SPAL 9 12 2 3 7 10 20 -10

17. Sassuolo 8 12 2 2 8 6 21 -15

18. Genoa 6 12 1 3 8 10 19 -9

19. Hellas Verona 6 12 1 3 8 8 26 -18

20. Benevento 0 12 0 0 12 5 31 -26

* AFP