Robben admite que pode pendurar as chuteiras ao fim da temporada

Munique 23/11/2017 | 17h02

"Meu futuro está aberto. Eu poderia parar ao fim da temporada ou jogar outros três anos no Bayern", declarou o holandês Arjen Robben, 33 anos, nesta quinta-feira em entrevista à revista especializada Kicker.

O atacante do Bayern de Munique, que segue jogando em alto nível, afirmou querer aproveitar ao máxima sua carreira, mas sem fazer planos para o pós-futebol: "Tudo é possível para mim. Eu só olho para a próxima partida, não vou além disso. Quero ter prazer e jogar em alto nível o máximo de tempo possível".

O holandês, que anunciou sua aposentadoria da seleção holandesa após a eliminação da Laranja nas eliminatórias para a Copa do Mundo-2018, foi substituído de campo no segundo tempo da vitória do Bayern sobre o Anderlecht (2-1), pela Liga dos Campeões, devido a uma lesão muscular.

O clube anunciou que Robben não jogará neste sábado contra o Borussia Monchengladbach, pelo Campeonato Alemão.

O holandês tem contrato com o Bayern até o fim da temporada. Diversas vezes questionados sobre uma possível prolongação do vínculo, os dirigentes do clube preferem esperar o ano que vem para decidir.

Contratado em 2009 após passagens pelo Chelsea (2004-2007) e Real Madrid (2007-2009), Robben conquistou seis vezes o Campeonato Alemão e uma vez a Liga dos Campeões (2013) com o Bayern de Munique.

* AFP