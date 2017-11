Rivais acessíveis para PSG e Monaco na Ligue 1

Paris 02/11/2017 | 15h22

Paris Saint-Germain e Monaco, primeiro e segundo colocado respectivamente da Ligue 1, vão encarar os rivais acessíveis Angers (12º) e Guingamp (11º), pela 12ª rodada do campeonato neste fim de semana, com destaque para o clássico regional entre Lyon (3º) e Saint-Etienne (6º).

Os comandados de Unai Emery viajam para Angers com margem de quatro pontos sobre o time do Principado, o que garante a liderança por pelo menos mais uma semana.

Invictos no francês e voando na Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento, o melhor ataque da Ligue 1 não deve ter trabalho complicado contra o adversário que venceu apenas dois jogos até agora no campeonato.

Já o Monaco recebe o Guingamp no sábado depois da partida do PSG. Portanto, já sabe o que o rival pelo título vai ter feito e terá a pressão de não falhar.

O técnico português Leonardo Jardim não vai contar com o brasileiro Jemerson, Thomas Lemas e Djibril Sidibé. No entanto, o colombiano Radamel Falcao pode voltar para a equipe depois do empate na Liga dos Campeões contra o Besiktas.

Mas o jogo mais quente do fim de semana vai ser o dérbi entre Saint Etienne-Lyon, que fecha a rodada no domingo. Embalado com três vitórias seguidas, o Lyon quer tentar a vitória no estádio Geoffroy-Guichard, algo que não acontece desde 2013.

Rennes (13º) e Bordeaux (8º) abrem a rodada, nesta sexta-feira.

-- Programaçao da 12ª rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

(17h45) Rennes - Bordeaux

- Sábado:

(14h00) Angers - Paris SG

(17h00) Troyes - Estrasburgo

Monaco - Guingamp

Montpellier - Amiens

Nantes - Toulouse

- Domingo:

(12h00) Nice - Dijon

(14h00) Olympique de Marselha - Caen

Metz - Lille

(18h00) Saint-Etienne - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 29 11 9 2 0 34 8 26

2. Monaco 25 11 8 1 2 28 12 16

3. Lyon 22 11 6 4 1 27 15 12

4. Olympique de Marselha 21 11 6 3 2 21 17 4

5. Nantes 20 11 6 2 3 9 8 1

6. Saint-Etienne 18 11 5 3 3 13 10 3

7. Caen 18 11 6 0 5 8 8 0

8. Bordeaux 16 11 4 4 3 16 17 -1

9. Montpellier 15 11 4 3 4 8 7 1

10. Toulouse 15 11 4 3 4 11 15 -4

11. Guingamp 14 11 4 2 5 13 15 -2

12. Angers 13 11 2 7 2 16 14 2

13. Rennes 12 11 3 3 5 13 15 -2

14. Dijon 12 11 3 3 5 14 20 -6

15. Troyes 12 11 3 3 5 9 15 -6

16. Nice 10 11 3 1 7 13 19 -6

17. Amiens 10 10 3 1 6 6 12 -6

18. Estrasburgo 10 11 2 4 5 13 20 -7

19. Lille 6 10 1 3 6 6 15 -9

20. Metz 3 11 1 0 10 5 21 -16

* AFP