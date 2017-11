Rennes vence Bordeaux mas presidente pede renúncia

Paris 03/11/2017 | 20h22

O Rennes (10º) venceu o Bordeaux (8º) por 1 a 0, nesta sexta-feira, pela 12ª rodada da Ligue 1, mas ao mesmo tempo anunciou a renúncia do presidente Rene Ruello.

"Depois do delírio midiático alucinante de outubro, descansei e tomei a decisão de deixar minhas funções na presidência do clube, apesar do apoio e das garantias do meu acionário", explicou o dirigente em comunicado ao site do clube.

Dentro de campo, o Rennes venceu com o gol contra de Jérémy Toulalan aos 12 minutos do primeiro tempo.

Na classificação, o time assumiu a 10ª colocação a um ponto do Bordeaux, que está distante da briga pelas vagas em competições europeias.

No sábado, o Paris Saint-Germain visita o Angers (13º) sem Neymar e Ángel Di María. Os parisienses têm quatro pontos de vantagem para o Monaco, que enfrenta o Guingamp (12º) sem o craque colombiano Radamel Falcao.

-- Resultados e classificações da 12ª rodada da Ligue 1:

- Sexta-feira:

Rennes - Bordeaux 1 - 0

- Sábado:

(14h00) Angers - Paris SG

(17h00) Troyes - Estrasburgo

Monaco - Guingamp

Montpellier - Amiens

Nantes - Toulouse

- Domingo:

(12h00) Nice - Dijon

(14h00) Olympique de Marselha - Caen

Metz - Lille

(18h00) Saint-Etienne - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 29 11 9 2 0 34 8 26

2. Monaco 25 11 8 1 2 28 12 16

3. Lyon 22 11 6 4 1 27 15 12

4. Olympique de Marselha 21 11 6 3 2 21 17 4

5. Nantes 20 11 6 2 3 9 8 1

6. Saint-Etienne 18 11 5 3 3 13 10 3

7. Caen 18 11 6 0 5 8 8 0

8. Bordeaux 16 12 4 4 4 16 18 -2

9. Montpellier 15 11 4 3 4 8 7 1

10. Rennes 15 12 4 3 5 14 15 -1

11. Toulouse 15 11 4 3 4 11 15 -4

12. Guingamp 14 11 4 2 5 13 15 -2

13. Angers 13 11 2 7 2 16 14 2

14. Dijon 12 11 3 3 5 14 20 -6

15. Troyes 12 11 3 3 5 9 15 -6

16. Nice 10 11 3 1 7 13 19 -6

17. Amiens 10 10 3 1 6 6 12 -6

18. Estrasburgo 10 11 2 4 5 13 20 -7

19. Lille 6 10 1 3 6 6 15 -9

20. Metz 3 11 1 0 10 5 21 -16

* AFP