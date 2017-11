Real Madrid atropela Apoel (6-0) e se garante nas oitavas da Liga dos Campeões

Nicósia 21/11/2017 | 19h43

Sem fazer muito esforço, o Real Madrid se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, depois de atropelar o Apoel por 6 a 0 pela quinta rodada da fase de grupos da competição.

Os merengues não tiveram dificuldade e definiram o jogo ainda no primeiro tempo. Até o intervalo, o Real já vencia por 4 a 0 com gols do croata Luka Modric, de Nacho Fernández e dois do francês Karim Benzema. No segundo tempo, o português Cristiano Ronaldo também deixou os dele e chegou a oito gols na artilharia da competição.

Com o resultado, os comandados do francês Zinedine Zidane chegaram aos 10 pontos e se garantiram no mata-mata da competição ao lado do Tottenham (1º, 13 pontos), que venceu o Borussia Dortmund de virada por 2 a 1.

Harry Kane e Son Heung-min marcaram os gols dos ingleses, enquanto o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fez o gol dos anfitriões.

Na última rodada da fase de grupos, o Real Madrid recebe o eliminado Dortmund no dia 6 de dezembro, enquanto o Apoel visita o Tottenham em Wembley.

* AFP