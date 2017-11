Real Madrid afasta má fase com vitória por 3-0 sobre Las Palmas

Madri 05/11/2017 | 19h57

O Real Madrid venceu por 3 a 0 em casa o Las Palmas (19º), neste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, e recuperou a terceira colocação, que havia perdido provisoriamente para o Atlético de Madrid no sábado.

O brasileiro Casemiro foi responsável pela abertura do placar aos 41 minutos de jogo, de cabeça após cobrança de escanteio. No segundo tempo, Marco Asensio ampliou com um forte chute de fora da área aos 11 minutos e Isco fechou a conta aos 29. Cristiano Ronaldo jogou, mas passou em branco.

Os comandados de Zinedine Zidane alcançaram uma vitória que permite afastar a má fase, após as derrotas recentes na Liga Espanhola e na Champions, e manter a terceira colocação. O Real, porém, segue a 8 pontos do líder Barcelona, que no sábado venceu o Sevilla por 2 a 1.

Já o Las Palmas continua afundado na tabela, aparecendo na penúltima colocação.

Mais cedo, o Villarreal (5º) venceu por 2 a 0 o lanterninha Málaga (20º), com dois gols do italiano Nicola Sansone.

A vitória colocou o Submarino Amarelo na quinta posição, a três pontos do Atlético (4º), que ocupa a última vaga na próxima Liga dos Campeões.

Em outra partida do dia, a Real Sociedad (7ª), com um gol do brasileiro Willian José, venceu por 3 a 1 o Eibar (17º), se aproximando da briga por uma vaga europeia.

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Betis - Getafe 2 - 2

- Sábado:

Valencia - Leganés 3 - 0

Deportivo La Coruña - Atlético de Madrid 0 - 1

Alavés - Espanyol 1 - 0

Barcelona - Sevilla 2 - 1

- Domingo:

Levante - Girona 1 - 2

Celta Vigo - Athletic Bilbao 3 - 1

Real Sociedad - Eibar 3 - 1

Villarreal - Málaga 2 - 0

Real Madrid - Las Palmas 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 31 11 10 1 0 30 4 26

2. Valencia 27 11 8 3 0 30 11 19

3. Real Madrid 23 11 7 2 2 22 9 13

4. Atlético de Madrid 23 11 6 5 0 16 6 10

5. Villarreal 20 11 6 2 3 18 11 7

6. Sevilla 19 11 6 1 4 12 11 1

7. Real Sociedad 17 11 5 2 4 24 21 3

8. Betis 17 11 5 2 4 21 20 1

9. Leganés 17 11 5 2 4 9 8 1

10. Girona 15 11 4 3 4 13 16 -3

11. Celta Vigo 14 11 4 2 5 22 17 5

12. Getafe 13 11 3 4 4 15 13 2

13. Espanyol 13 11 3 4 4 9 13 -4

14. Levante 12 11 2 6 3 12 15 -3

15. Athletic Bilbao 11 11 3 2 6 11 15 -4

16. Deportivo La Coruña 11 11 3 2 6 13 20 -7

17. Eibar 8 11 2 2 7 6 25 -19

18. Alavés 6 11 2 0 9 5 16 -11

19. Las Palmas 6 11 2 0 9 8 28 -20

20. Málaga 4 11 1 1 9 6 23 -17

* AFP