Real e Atlético querem diminuir diferença para Barça na Liga

Madri 30/11/2017 | 14h47

O Real Madrid (4º) visita o Athletic de Bilbao (16º), no sábado, enquanto o Atlético (3º) recebe a Real Sociedad (7º) procurando sequência de vitórias para diminuir a distância do líder Barcelona, que enfrenta o Celta (9º) pela 14ª rodada da Liga espanhola.

O time merengue diminuiu para oito pontos a distância do líder, depois dos catalães empatarem em 1 a 1 como Valencia (2º) na última rodada. A má fase do adversário do fim de semana, que tem 13 pontos e foi eliminado para o Formentera (terceira divisão) na Copa do Rei, pode ser uma ajuda.

Já o Atlético de Madri, terceiro colocado empatado em 27 pontos com o rival da capital, também torce para um tropeço do Barça para depois enfrentar a Real Sociedad.

O time basco quer entrar na briga por vagas europeias e vai visitar o novo Wanda Metropolitano. A imagem ruim foi a também eliminação para um time da terceira divisão na Copa do Rei, o Lleida.

Os Colchoneros, por outro lado, querem aumentar a dinâmica iniciada com a vitória por 2 a 0 sobre a Roma na Liga dos Campeões.

No primeiro jogo do sábado, o Barça enfrenta o Celta. O time de Vigo subiu na tabela depois de um início de temporada irregular. Os catalães vão poder contar com todas suas estrelas, já que o técnico Ernesto Valverde colocou os reservas contra o Murcia na Copa do Rei.

Após tropeço contra o Valencia (2º), os catalães querem recuperar a sequência de vitórias para manter a cômoda vantagem na liderança do campeonato.

Na parte debaixo da tabela, o Las Palmas (19º) recebe o Betis (8º) poucos dias de demitir o técnico Pako Ayestarán e com a necessidade de pontuar para deixar a zona amarga do campeonato. O Málaga (18º) recebe o Levante (14º), na sexta-feira, pela abertura da rodada.

-- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

(18h00) Málaga - Levante

- Sábado:

(10h00) Barcelona - Celta Vigo

(13h15) Atlético de Madri - Real Sociedad

(15h30) Sevilla - Deportivo La Coruña

(17h45) Athletic Bilbao - Real Madrid

- Domingo:

(09h00) Leganés - Villarreal

(13h15) Getafe - Valencia

(15h30) Eibar - Espanyol

(17h45) Las Palmas - Betis

- Segunda-feira:

(18h00) Girona - Alavés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 35 13 11 2 0 34 5 29

2. Valencia 31 13 9 4 0 33 12 21

3. Atlético de Madri 27 13 7 6 0 21 6 15

4. Real Madrid 27 13 8 3 2 25 11 14

5. Sevilla 25 13 8 1 4 17 14 3

6. Villarreal 21 13 6 3 4 21 15 6

7. Real Sociedad 19 13 5 4 4 27 24 3

8. Betis 18 13 5 3 5 23 27 -4

9. Celta Vigo 17 13 5 2 6 24 19 5

10. Girona 17 13 4 5 4 16 19 -3

11. Leganés 17 13 5 2 6 9 12 -3

12. Getafe 16 13 4 4 5 19 15 4

13. Espanyol 16 13 4 4 5 10 15 -5

14. Levante 15 13 3 6 4 14 20 -6

15. Eibar 14 13 4 2 7 13 26 -13

16. Athletic Bilbao 13 13 3 4 6 14 18 -4

17. Deportivo La Coruña 12 13 3 3 7 17 25 -8

18. Málaga 7 13 2 1 10 11 28 -17

19. Las Palmas 7 13 2 1 10 10 32 -22

20. Alavés 6 13 2 0 11 7 22 -15

* AFP