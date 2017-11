Rafael Nadal abandona o ATP Finals

Londres 14/11/2017 | 06h03

O espanhol Rafael Nadal, líder do ranking mundial, anunciou na segunda-feira que está fora do ATP Finals, pouco depois de sua derrota para o belga David Goffin (N.7) por 2-1, em uma partida que deixou evidente seus problemas no joelho direito.

"Não faz sentido continuar jogando assim, minha temporada acabou", afirmou o tenista após a derrota para o belga (7-6 (7/5), 6-7 (4/7) e 6-4).

Nadal já havia abandonado, há duas semanas, o Masters 1000 de Paris após a segunda rodada em consequência das dores no joelho

O espanhol Pablo Carreño, primeiro suplente, ocupará a vaga de Nadal nas duas partidas restantes da fase de grupos.

* AFP