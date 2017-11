PSG segue voando na Ligue 1 e assiste briga pelo segundo lugar

Paris 30/11/2017 | 16h52

O Paris Saint-Germain lidera tranquilo a Ligue 1 com dez pontos de vantagem para o segundo colocado Olympique de Marselha, que quer conservar seu posto no jogo contra o Montpellier (7º) que no domingo fecha a 16ª rodada do campeonato.

O PSG viajará para Estrasburgo (17º), no sábado, com a tranquilidade da gordurinha extra que tem no torneio. Além disso, a cabeça do time da capital francesa também está no jogo final da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique.

Logo atrás, Olympique de Marselha, Lyon e Monaco continuaram a batalha pela vice-liderança.

O time da capital da Costa Azul, grande beneficiado pelos resultados da última rodada, quer se manter na privilegiada posição. Para isso, vai enfrentar um rival que não perde há um mês.

Já a equipe do Principado atravessa crise de resultados, com duas derrotas e um empate nas últimas partidas da competição. A chance de se recuperar é contra o Angers (19º), enquanto o Lyon viaja para enfrentar o Caen (6º) após ser freado pelo Lille.

No jogo de abertura da rodada, nesta sexta-feira, o Bordeaux (10º) enfrentar o Dijon (12º) depois de encerrar sequência de sete jogos sem vencer. O brasileiro Malcom, autor de um golaço na última vitória, está confirmado e pode ser o cérebro da equipe para conquistar os três pontos.

-- Programação da 16º rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

(17h45) Dijon - Bordeaux

- Sábado:

(14h00) Estrasburgo - Paris SG

(17h00) Lille - Toulouse

Monaco - Angers

Nice - Metz

Rennes - Amiens

Troyes - Guingamp

- Domingo:

(12h00) Saint-Etienne - Nantes

(14h00) Caen - Lyon

(18h00) Montpellier - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 41 15 13 2 0 47 10 37

2. Olympique de Marselha 31 15 9 4 2 31 18 13

3. Lyon 29 15 8 5 2 38 17 21

4. Monaco 29 15 9 2 4 36 16 20

5. Nantes 26 15 8 2 5 14 15 -1

6. Caen 23 15 7 2 6 10 14 -4

7. Montpellier 21 15 5 6 4 12 8 4

8. Rennes 21 15 6 3 6 19 19 0

9. Amiens 21 15 6 3 6 15 15 0

10. Bordeaux 20 15 5 5 5 20 20 0

11. Saint-Etienne 19 15 5 4 6 16 23 -7

12. Dijon 18 15 5 3 7 21 25 -4

13. Troyes 18 15 5 3 7 16 20 -4

14. Nice 17 15 5 2 8 17 26 -9

15. Toulouse 16 15 4 4 7 14 22 -8

16. Guingamp 16 15 4 4 7 14 23 -9

17. Estrasburgo 15 15 3 6 6 17 26 -9

18. Lille 15 15 4 3 8 14 23 -9

19. Angers 14 15 2 8 5 18 25 -7

20. Metz 4 15 1 1 13 5 29 -24

