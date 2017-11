PSG atropela Celtic (7-1) e garante primeiro lugar do grupo B

Paris 22/11/2017 | 19h57

Com show de Neymar e gols de Cavani e Mbappé, o Paris Saint-Germain atropelou o Celtic de virada por 7 a 1, nesta quarta-feira, e garantiu a primeira posição do grupo B na quinta rodada da Liga dos Campeões.

Os parisienses passearam e quebraram o recorde de gols marcados na fase de grupos da competição. Foram 24 gols marcados e apenas um sofrido, número que ainda pode aumentar na última rodada contra o Bayern de Munique.

Dembélé abriu o placar para os visitantes, aos 58 segundo de jogo, mas Neymar fez dois gols, aos 9 e 22, para virar. O uruguaio Edinson Cavani fez o terceiro, aos 28, e Mbappé deixou o dele, aos 35. Na segunda etapa, o italiano Marco Verratti fez o quinto aos 30, Cavani fez mais um, aos 33, e Daniel Alves fechou a conta, aos 40.

O resultado deixou o time francês inalcançável na primeira colocação do grupo B, com 15 pontos e 100% de aproveitamento em cinco jogos. Já classificado, o Bayern de Munique venceu o Anderlecht por 2 a 1 com dois gols do polonês Robert Lewandowski.

Na próxima rodada, os bávaros recebem os franceses para tentarem se vingar da derrota sofrida por 3 a 0 no jogo de ida no Parque dos Príncipes, enquanto Anderlecht e Celtic se enfrentam em Glasgow.

* AFP